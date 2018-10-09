THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Kavga sırasında fırlatılan kavanoz, belediye otobüsünün camını parçaladı

Samsun'da iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada atılan cam kavanoz, durağa yanaşan belediye otobüsünün camını kırdı. Otobüsteki yolcular panik yaşarken, kavga edenler olay yerinden kaçtı.

09 Ekim 2018 Salı 16:36
Kavga sırasında fırlatılan kavanoz, belediye otobüsünün camını parçaladı

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, İlkadım ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında, bir kişi karşı tarafa cam kavanoz fırlattı. Kavanoz, bu sırada durağa yanaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait, M.A. yönetimindeki 55 BBL 51 plakalı yolcu otobüsünün yan camına isabet etti. Otobüsün camı kırılırken yolcular kısa süreli korku ve panik yaşadı. Kavga edenler ise olay yerinden kaçtı.


Yolcular camı kırılan otobüsten indirilerek, başka otobüsle yollarına devam etti. Yola düşen cam kırıkları temizlik görevlilerince süpürülerek temizlendi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:36
  1. Samsun
  2. Kavga
  3. Belediye otobüsünün camı kırıldı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emziğin zararlarını biliyor musunuz?
    1. Emziğin zararlarını biliyor musunuz?
    2. Kuzey Irak'ta MİT-TSK operasyonu!
    3. Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün..
    4. Gemi batarken Türk gemiciler böyle..
    5. "Ülkeyi Suriye'ye çevirecek!"
    6. Kırışıklıklara karşı elma ve domates
    7. KOSGEB desteği nasıl alınır?
    8. CHP'den "Enflasyonla Mücadele..
    9. 2018 KPSS ortaöğretim sınav soru ve..
    10. Kemal'in tiyatrosu güldürmeye devam..
    11. Kanama çürükten beter!
    12. Zeytinburnu açıklarında demirleyen..
    13. ESK ve AOÇ indirimli ürünlerini açıkladı
    14. Endonezya'da ölü sayısı 2 bini geçti
    15. Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı..
    16. Düzce'de bulundu! Herkes seferber oldu
    17. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    18. Köylüler yaralı halde buldu! Tüm köy..
    19. Manisa'da yaşlı kadın yangında..
    20. Kırıkkale'de korkunç kaza, yaralılar var
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?