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Yerel Kavga ihbarına giden polisler saldırıya uğradı! Yaralı polisler ve bekçiler var
Yerel

Kavga ihbarına giden polisler saldırıya uğradı! Yaralı polisler ve bekçiler var

Bolu'da iki grup arasında çıkan kavga için yapılan ihbara giden polis ekipleri, kavgayı ayırmak isterken alkollü olduğu öğrenilen kişilerin saldırısına uğradı. Ekiplere yapılan saldırı sonucu 2 polis memuru, 3 bekçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 07:49:00 -
Kavga ihbarına giden polisler saldırıya uğradı! Yaralı polisler ve bekçiler var

Bolu'da iki grup arasında kavga yaşandığı ihbarı üzerine olay yerine giden yunus ekipleri ve mahalle bekçilerine yapılan saldırı sonucu 2 polis memuru, 3 bekçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da İzzet Baysal Caddesi üzerinde iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga nedeniyle polis ekiplerine ihbar edildi. İhbar üzerine yunus ekipleri ile mahalle bekçileri bölgeye geldi.

Ekiplere bıçakla saldırdılar

Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen güvenlik güçlerine alkollü olduğu öğrenilen kişiler saldırdı. Bıçak da kullanan saldırganlar 2 polis memuru ile 3 mahalle bekçisini çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaraladı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gözaltına alınanlar ve ekipler hastaneye götürüldü

İki grup arasında çıkan kavga olay yerine çağrılan takviye kuvvetler tarafından ayrılırken, 6 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler polis ekipleri tarafından rapor alınması için; kavgayı ayırmak isterken yaralanan polisler ve bekçiler de rapor almak için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine götürüldü.

Hastane önünde taşkınlık çıkardılar

Bu esnada hastane önüne gelen 2 kişi gözaltındaki yakınlarını görmek için polis ekipleri ile tartıştı. Ekiplere direnen şahıslar hastane önünde gözaltına alındı.

Öte yandan kavgada yaralanan şüphelilerden biri de söz konusu hastanede tedavi altına alındı.

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