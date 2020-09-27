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Yerel Kavga ihbarına giden polise saldırı: 6 yaralı
Yerel

Kavga ihbarına giden polise saldırı: 6 yaralı

Bolu'da İzzet Baysal Caddesi üzerinde iki grup arasında kavga yaşandığı ihbarını alan yunus ekipleri ile mahalle bekçileri bölgeye gitti.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:32:00 -
Kavga ihbarına giden polise saldırı: 6 yaralı

Kavgayı ayırmak isteyen güvenlik güçlerine, alkollü olduğu öğrenilen kişiler saldırdı. Bıçağın da kullanıldığı saldırıda, 2 polis memuru ile 3 mahalle bekçisi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen takviye kuvvetler kavgayı ayırarak 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis ekipleri tarafından rapor alınması için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine götürülürken hastane önüne gelen 2 kişi, gözaltındaki yakınlarını görmek için polis ekipleri ile tartıştı. Ekiplere direnen ve bölgeden uzaklaşmayan 2 kişi de hastane önünde gözaltına alındı.

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