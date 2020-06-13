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Aktüel

Kavga ihbarına gelen jandarmaya meşaleli sürpriz

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gençler arasında kavga olduğuna yönelik ihbara giden jandarma ekipleri pasta ve meşalelerle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 23:58:13 -
Kavga ihbarına gelen jandarmaya meşaleli sürpriz

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gençler arasında kavga olduğuna yönelik ihbara giden jandarma ekipleri pasta ve meşalelerle karşılandı.


Gönence Mahallesi’nde telefonla aranan 156’ya, ‘gençler arasında kavga var’ ihbarı verildi. Kısa sürede mahalleye gelen jandarma ekipleri ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Vatandaşlar, jandarma ekiplerini, pasta ve meşalelerle karşılayarak, sevgi gösterisinde bulundu.



“Bizi çok duygulandırdınız”


Jandarma teşkilatının 181. kuruluş yılında böyle bir sürprizin, kendilerini duygulandırdığını ifade eden Malkara İlçe Jandarma görevlisi Astsubay Cihan Ölçü, “Bu güzel karşılama için Jandarma Genel Komutanlığı Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı adına çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Böyle bir sürpriz bizi çok duygulandırdı” diye konuştu.


Gönence Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Ayten, jandarmanın 181. yılını kutlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Etkinliği düzenleyen Erdinç Pilan, “Jandarmamızın 181. yılı nedeniyle muhtarımız ve Gönence halkıyla bir araya gelerek, kutlama yaptık” dedi.

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