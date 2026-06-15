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Yerel Kavga ihbarı için gittiler, bakın ne oldu
Yerel

Kavga ihbarı için gittiler, bakın ne oldu

Yeniakit Publisher
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Kavga ihbarı için gittiler, bakın ne oldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde jandarmanın 187'inci kuruluş yıl dönümünde, jandarmaya sahte kavga ihbarı yapıldı, bölgeye giden ekibe konfeti ile sürpriz düzenlendi.

Gelibolu ilçesi Sütlüce köyünde aralarında köy muhtarı Adem Selci'nin de olduğu vatandaşlar dün saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Numarasını arayarak kavga ihbarında bulundu. Jandarma teşkilatının 187'inci yaşı dolayısıyla yapılan ihbarın ardından vatandaşlar alanı konfeti ile kapladı.

Ekipler kavga için geldikleri bölgede konfeti ve şarkılarla karşılandı. Olayı anlayan ekiplerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Köy muhtarı ve vatandaşlar görevli jandarma ekiplerinin 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, tatlı ikram etti.

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