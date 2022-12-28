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Aktüel Kavga ettiği kişinin sırtında böyle sandalye kırdı
Aktüel

Kavga ettiği kişinin sırtında böyle sandalye kırdı

Sakarya'da iki grup arasında çıkan kavgada şahıslardan biri, eline aldığı tahta sandalyeyi tartıştığı kişinin sırtında defalarca vurarak kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 12:31:00 - 2022-12-28 12:32:09

Adapazarı ilçesi Şal Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri eline aldığı tahta sandalyeyi kavga ettiği kişinin sırtına defalarca vurarak parçaladı.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun kavga etmesi, bir kişinin elinde bulunan tahta sandalyeyi kavga ettiği kişinin sırtına defalarca vurarak parçalaması yer alıyor.

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Yorumlar

turgut

CAHİL AYILAR.
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