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Aktüel Kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparttı! İlginç olay
Aktüel

Kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparttı! İlginç olay

Meksika’daki bir metroda iki kişi birbirine girdi. Tarafların tansiyonunun yüksek olduğu kavgada iki kişiden biri diğerinin kulağını ısırarak koparttı. Meksika'daki olay gündemde!

Yeniakit Publisher
2022-08-07 22:24:00 - 2022-08-07 22:30:56
Kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparttı! İlginç olay

Korkunç olayın adresi Meksika oldu.

Meksika'daki olay gündemde!

Başkent Mexico City’de metroda bir kadının taciz edildiğini söyleyerek çevreden yardım istemesi üzerine kavga çıktı. Kavganın giderek büyümesi üzerine kavgaya karışan bir kişi tacizcinin kulağını ısırarak koparttı. Trendeki diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri gelirken, yetkililer kulağı kopan tacizciye müdahale ederek kanamasını durdurdu. Mağdurun tacizciden şikayetçi olması üzerine, şahıslar ifadeleri alınıp haklarında yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Meksika'da metroda kavga eden iki kişiden biri diğerinin kulağını koparttı - Bodrum Gündem | Bodrum Haber - Gazeteleri - Güncel - Son Dakika - Yerel Haber Bodrum

Olay ,Meksika basınında geniş yer bulurken, bazı basın kuruluşları ABD’li boksör Mike Tyson’ın 1997 yılındaki bir maçta rakibinin kulağını ısırarak kopardığı olaya atıfta bulundu.

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