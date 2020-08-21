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Aktüel Kavga ettiği kişilerin üzerine aracını sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı
Aktüel

Kavga ettiği kişilerin üzerine aracını sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 19:34:17 -
Kavga ettiği kişilerin üzerine aracını sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı

BURSA (AA) - Bursa'da, arazide kurdukları çadırlarda yaşayan bazı aileler arasında çıkan kavga sırasında aracını insanların üzerine sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Osmangazi ilçesinde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan M.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dün çıkan taşlı sopalı kavga sırasında M.C, otomobilini insanların üzerine sürmüş, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

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