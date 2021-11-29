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Gündem Kavala tam "kültürel faaliyet" yapıyormuş ki...
Gündem

Kavala tam "kültürel faaliyet" yapıyormuş ki...

Bir kısım çevrelerin ısrarla "sivil toplum ve insan hakları aktivisti" olarak yutturmaya çalıştığı Osman Kavala, "kültürel çalışmalar" gerçekleştirirken nasıl olup da casusluk suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını anlamadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 13:03:00 -
Kavala tam "kültürel faaliyet" yapıyormuş ki...

 

Bir kısım çevrelerin ısrarla "sivil toplum ve insan hakları aktivisti" olarak yutturmaya çalıştığı Osman Kavala, 17 Ocak 2022’deki son duruşması öncesi DW Türkçe’den Burcu Karakaş’ın sorularını yanıtladı. ‘Casusluk’, çArşı ve Gezi davalarının birleştirilmesiyle oluşturulan davada en son iki gün önce hakim karşısına çıkan ve tutukluluk halinin devamına karar verilen "Soros artığı" Kavala, “Sadece casusluk suçlaması değil, bütün tutuklama süreci de sivil toplum aktivistlerine yönelik bir uyarı olarak nitelendirilebilir” herzelerini yumurtladı. 1490 gündür tutuklu olan Kavala, kendisine yöneltilen casusluk suçlamasının kurgulanmış olduğunu da ileri sürerek "İddianamede, yönetim kurulu başkanı olduğum Anadolu Kültür’ün Kürt ve Ermeni yurttaşlarımızın yaşadıkları ile ilgili kültürel çalışmalar gerçekleştirmiş olması, Avrupa’dan vakıflarla yakın işbirliği yapması casusluğa işaret eden olgular olarak anlatılmış. Böyle bir suçlamanın, hukuk normlarına göre hazırlanması gereken iddianamede yer alması, bu iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi ve tutuklama uygulamasına onay verilmesi, kuşkusuz STK’lar için de yeni bir tehdidin ortaya çıktığını gösteriyor" dedi. Kavala'nın kendini temize çıkarmak için söylediği sözler komik bulundu.

 

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