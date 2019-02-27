Kavak’ta görkemli SKM açılışı

AK Parti Kavak Seçim Koordinasyon Merkezi(SKM) büyük bir katılımla açıldı.

SKM önünde düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Kavak İlçe Başkanı Osman Atlı, "Bizlerin seçimden yana bir kuşkusu yok. Kavak’ta bu iş bitti. 31 Mart’ta sandıkları patlatacağız" dedi.

Ardından kürsüye gelen MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, "Türk insanına hizmet etmek şereflerin en yücesi. Ben asla değerlerini satanlardan olmadım. Terk edenlerden olmadım. Makam için adres değiştirmedim. Değiştirenleri de lanetliyorum. Biz Cumhur İttifakı adayımızın sonuna kadar yanındayız. Onunla gece-gündüz omuz omuza çalışarak en iyi neticeyi alacağız" diye konuştu

Kavak’ın AK Parti iktidarları döneminde kazandığı yatırımlarla dikkat çeken Cumhur ittifakı AK Parti Kavak Belediye Başkan Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, "Önceliğimiz her zaman halkımız oldu. Onların memnuniyetini daima ailemizin de üstünde tuttuk. Bundan sonra da öyle olacak. Kavak’ta daha yapacak çok işimiz var. Yeni dönemde ilçemizi ileri noktalara taşıyacak, insanlarımızın refahı ve mutluluğunu artıracak projelerimiz hazır. Belediye başkanlığı millete hizmet etme makamıdır. Millete hava atma, caka satma makamı değildir. Çocuklarımız ve geleceğimiz için bir kez daha çalışmak için sizlerden çok güçlü bir destek istiyor ve bekliyorum. Beni mahcup etmeyeceğine de inanıyorum" şeklinde konuştu.

Hocalı Katliamı şehitlerini anarak sözlerine başlayan MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Mehmet Al, Cumhur İttifakı’nın seçimlerde en iyi neticeyi alacağını söyledi.

31 Mart’a sadece bir yerel seçim olarak bakılmamasını isteyen AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, "AK Parti sizlerin heyecanı, azmi ve gayreti sayesinde kurulduğu günden beri her seçimden başarıyla çıkmıştır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de hedeflerimize ulaşabilmemiz, milli iradenin geleceği açısından son derece önemlidir. 31 Mart sadece bir belediye başkanı seçimi değildir. Bu seçim ülkemizin beka meselesini en derinden yaşadığı hassas bir seçimdir. İşte bu sebeple oylarımızı yükseltmemiz gerek. Hepimizin sahada olması gerekiyor. Şimdi, 31 Mart’a kadar girilmedik sokak, çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayın" açıklamasında bulundu.

Ülkenin geleceği ve bekası için bu seçimde de herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine işaret eden AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, "Bu millet 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’na vereceği destekle mazlumların yüreğine yine su serpecek. Zalimler yine hüsrana uğrayacaklar" dedi.

Samsunluların kendisine görev vermesiyle tüm ilçelerde bir yatırım ve hizmet atağı başlatacağını kaydeden Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Demir, "Biz makamda oturmaya değil hizmete, göreve talip olduk. Bunun için sizlerden yetki istiyoruz. Göreve gelir gelmez oluşturacağımız ekiplerle sürekli sahada olacağız. Kavak Küçük Sanayi Sitesini ve 2. Etap OSB kurma çalışmalarını hemen başlatacağız. Kavak ve tüm ilçelerde mahallelerinin kanalizasyon, mahalle içi ve grup yollarını yapacak, su sıkıntılarını ortadan kaldıracağız. Girdiğimiz bir mahallenin tüm sorununu çözmeden de asla çıkmayacağız. Biz hizmete talip olduk, hizmet için geliyoruz. Onun için sizlerden güçlü bir destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.