  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kavak mantarı nedir, faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Kavak mantarı nedir, faydaları nelerdir?

Kavak mantarı, Pleurotus ostreatus, yaygın bir yenilebilen mantar türüdür.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 23:16:00 -
Kavak mantarı nedir, faydaları nelerdir?

Kavak mantarı, Pleurotus ostreatus, yaygın bir yenilebilen mantar türüdür. Benzer olarak ekilen "Başkavak mantarı"'na benzemektedir. Lezzetli bir mantar türü olması ile beraber aynı zamanda kavak mantarı pek çok farklı fayda sunar. Bu sebepten dolayı mutfakların vazgeçilmez mantar çeşitleri içerisinde yer aldığını söylemek mümkün.

- Antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerin kırılmasında oldukça etkilidir.
- Kolesterolün dengelenmesi noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder.
- Antibakteriyel özelliğe sahiptir ve bakterilerin yok olmasında güçlü bir bağışıklık sunar.
- Yüksek oranda Demir ile beraber B vitamini barındırır.
- Bağışıklık sistemini önemli oranda destek sağlar.
- Sindirime iyi gelmesi ile beraber kabızlık tedavisi konusunda da bir adım öne çıkar.

Bu ve benzeri faydaları ile beraber kavak mantarı lezzetli bir şekilde farklı yemek türleri üzerinde tüketilebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuyumculardan flaş karar: Yasaklanıyor
Ekonomi

Kuyumculardan flaş karar: Yasaklanıyor

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Hüseyin Çavuşculu, kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınların yasaklanacağ..
Mustafa Kemal'e 'secde' skandalları bitmek bilmiyor!
Gündem

Mustafa Kemal'e 'secde' skandalları bitmek bilmiyor! "Çocuklara bunu yaptıran geri zekalı.."

Geçtiğimiz yıllarda benzerlerine rastlanan küçük yaştaki öğrencilerin Mustafa Kemal’e ‘gösteri’ adı altında secde ettirilmesi olaylarına bir..
Erdoğan-Biden zirvesi sonrası ABD ve Türkiye'den ilk açıklama
Gündem

Erdoğan-Biden zirvesi sonrası ABD ve Türkiye'den ilk açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "G20 Liderler Zirvesi" kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme sona erdi. Yaklaşık 1 saat 10 dak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay