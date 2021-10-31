Kavak mantarı nedir, faydaları nelerdir?

Kavak mantarı, Pleurotus ostreatus, yaygın bir yenilebilen mantar türüdür. Benzer olarak ekilen "Başkavak mantarı"'na benzemektedir. Lezzetli bir mantar türü olması ile beraber aynı zamanda kavak mantarı pek çok farklı fayda sunar. Bu sebepten dolayı mutfakların vazgeçilmez mantar çeşitleri içerisinde yer aldığını söylemek mümkün.



- Antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerin kırılmasında oldukça etkilidir.

- Kolesterolün dengelenmesi noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder.

- Antibakteriyel özelliğe sahiptir ve bakterilerin yok olmasında güçlü bir bağışıklık sunar.

- Yüksek oranda Demir ile beraber B vitamini barındırır.

- Bağışıklık sistemini önemli oranda destek sağlar.

- Sindirime iyi gelmesi ile beraber kabızlık tedavisi konusunda da bir adım öne çıkar.



Bu ve benzeri faydaları ile beraber kavak mantarı lezzetli bir şekilde farklı yemek türleri üzerinde tüketilebilir.