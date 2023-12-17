Katoliklerin lideri Francis: Bu bir savaş değil terördür!

Vatikan’da yaptığı geleneksel pazar duasının ardından İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına değinen Francis, "Gazze'den çok vahim ve acı haberler almaya devam ediyorum. Silahsız siviller bombaların ve silahlı saldırıların hedefi oluyor. Bu, ailelerin, çocukların, hasta veya engelli insanların, rahibelerin bulunduğu Kutsal Aile Katolik Kilisesi’nin içinde bile oldu. Anne Nahida Halil Anton ve kızı Samar Kamal Anton tuvalete giderken silahlı kişiler tarafından öldürüldü, diğerleri de yaralandı" dedi.

'Bu bir terördür'

Rahibe Teresa'nın kurduğu tarikata bağlı bir rahibe manastırının İsrail tank ateşiyle zarar gördüğünü de hatırlatan Papa, “Bazıları, ‘Bu bir savaş değil terör' diyor. Evet, bu bir savaş değil, bu bir terördür" ifadelerini kullandı.

Daha önce de 'terör' demişti!

Papa Francis, Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan bahsederken bir aydan kısa bir süre içinde ikinci kez "terör” ifadesini kullandı.

Papa, en son 22 Kasım'da İsrailli esirlerin yakınları ve Gazze'de aileleri bulunan Filistinlilerle yaptığı ayrı ayrı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Savaşlar bunu yapar. Ancak burada savaşların ötesine geçtik. Bu savaş değil, bu terör" demişti.

Siyonist yahudiler ise Papa’yı da hedefe koyarak “terör” ifadesi nedeniyle tepki göstermişti.

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