Katolik ve ortodoks ne demek?
Katolik ve ortodoks ne demek? Ayasofya camiinin ibadete açılmasının ardından Hristiyan alemi birçok yorum yaptı. "Ortodoks kilisesi" ve "katolik kilisesi" başlığı adı altında binlerce paylaşım yaparak, durum kınandı. Peki ama katolik kilisesi ve ortodoks kilisesi nedir? Katolik ve ortodoks ne demek? Ortodoks ve Katolik arasındaki fark nedir? İşte detaylar...
Katolik, Ortodoks ve Protestan üç ayrı Hristiyan mezhebidir. Bu üç mezhep de temelde ilk günah (orijinal günah) kavramına, Üçlü Birlik (Baba – Oğul – Kutsal Ruh) kavramına, İsa Mesih’in haşa Tanrı’nın beden almış hali olduğuna, günahlarımız için dünyaya gelip, çarmıhta ölüp, üç gün sonra dirilip, göğe yükseldiğine ve gelecekte yargılamak için tekrar geleceğine inanırlar.
Katolik ve Ortodoks inançların arasındaki farklar nelerdir?
- Katoliklerde Kutsal Ruh hem Baba’dan hem de Oğul’dan çıkar. Ortodokslar ise yalnızca Baba’dan, İsa aracılığıyla çıktığını iddia eder.
- Katolikler Papa’nın dünya üzerinde Tanrı’yı temsil ettiğine inanırlar. Papaya “yanılmazlık” ve hatadan muafiyet gibi nitelikler atfedilir. Ancak Protestan ve Ortodokslar bu fikre karşı çıkar. Peygamberlerin bile hata yapabileceği kabul edilirken Doğu Ortodoks Hristiyanları ve Protestanlar için Papanın yanılmazlığı iman konuları arasında yer almaz.
- Ortodoks ve Protestanlarda Tanrı’ya “seven ve affeden” gözüyle bakar, O’nun “hakim rolü” oynamasına karşı çıkar. Hz. İsa’nın affedici rolü ön planda bulundurulur ve Tanrı “sevgi” olarak tanımlanır. Katolikler Roma imparatorluğunun eski düşünce tarzına dayanarak hukuku esas alır. Katolikler Tanrı’yı büyük bir hakim olarak görür. Tanrı adil olanı, doğruyu yanlışı ayırt eden, gerektiğinde ceza verendir.
- Ortodoks kiliseleri halk tabakasının da idarede yer almasını teşvik eder. Yani Patrik ve Baş Piskopos halktan seçilebilir. Ancak bu kural Türkiye’de uygulanmaz. Katoliklerde ise tayin “yukarıdan aşağıya” yapılır.
- Katolikler İsa’nın doğuşunu 25 Aralık’ta kutlar. Ortodokslar ise 6 Ocak’ta.
- Katoliklerde rahiplerin evlenmeleri yasaklanırken Ortodoks kiliseler rahiplerin evlenmesine izin verir.
- Katoliklerde vaftiz uygulaması sadece su serpmekle yapılır, Ortodokslarda ise tamamen suya daldırılır.
- Katolikler ayinlerde Latinceyi kullanırken Ortodokslar ise özellikle Yunancayı tercih eder.
- Ortodokslar kiliselerde resimleri tercih eder, Katolikler ise özellikle batı kiliselerinde heykel veya statülere de yer verir.