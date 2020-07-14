Katolik ve ortodoks ne demek? Ayasofya camiinin ibadete açılmasının ardından Hristiyan alemi birçok yorum yaptı. "Ortodoks kilisesi" ve "katolik kilisesi" başlığı adı altında binlerce paylaşım yaparak, durum kınandı. Peki ama katolik kilisesi ve ortodoks kilisesi nedir? Katolik ve ortodoks ne demek? Ortodoks ve Katolik arasındaki fark nedir? İşte detaylar...