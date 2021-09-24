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İSLAM Katolik papaz Müslüman oldu
İSLAM

Katolik papaz Müslüman oldu

Amerikalı Katolik papaz Prof. Dr. Craig Victor Fenter, Mevlana Celaleddin-i Rumi’den ve öğretilerinden etkilenip İslamiyet’i seçerek "İsmail" adını aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 18:21:00 -
Katolik papaz Müslüman oldu

İzlediği Şeb-i Arus törenlerinden sonra Müslüman olan Prof. Dr. İsmail Fenter, “Mevlana Müzesi’ndeki Niyaz Penceresi önünde, Rumi’nin sandukasına doğru dua etmeye başladım. Sonra bir şey oldu. Ne olduğunu bilmiyorum ama şaşkına dönmüştüm aniden. Kalbim yırtılıp açılmış gibi hissediyordum ve ağlıyordum. Birçok kez duayı okudum. Celaleddin Rumi’nin beni çağırdığına inanıyorum. Gerçekten saatlerce ağladım” dedi. Fenter, “Olmam gereken yerin burası, Mevlana kenti Konya olduğunu biliyordum. Sonraki her yıl Konya’ya geldim. Çünkü burası Mevlana’yı öğrenmek için gelmem gereken yerdi. Burada Mevlana’nın izinden yürümek Amerika’da olmaktan çok daha farklı” diye konuştu.

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