Kato Dağı'nda bayram namazı Vatan görevini Şırnak Kato Dağı'nda sürdüren askerlerimiz, hep birlikte bayram namazı kıldı.

Şırnak Kato Dağı'nda görev yapan askerlerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlarda üstün bir başarı gösterdi. Mehmetçik namazda Örgüte ağır darbeler vuran Mehmetçik, dini ibadetlerini de eksik etmiyor. 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda, vatan ve millet sevgisiyle terörle mücadeleyi sürdüren Mehmetçik, bayram namazını kıldı.

İlk kahvaltı Askerler, namazın ardından hep birlikte Ramazan sonrası ilk kahvaltıyı yaptı. Mehmetçik'e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

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