Kato Dağı'nda bayram namazı
Vatan görevini Şırnak Kato Dağı'nda sürdüren askerlerimiz, hep birlikte bayram namazı kıldı.04 Haziran 2019 Salı 09:31
Şırnak Kato Dağı'nda görev yapan askerlerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlarda üstün bir başarı gösterdi.
Mehmetçik namazda
Örgüte ağır darbeler vuran Mehmetçik, dini ibadetlerini de eksik etmiyor.
2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda, vatan ve millet sevgisiyle terörle mücadeleyi sürdüren Mehmetçik, bayram namazını kıldı.
İlk kahvaltı
Askerler, namazın ardından hep birlikte Ramazan sonrası ilk kahvaltıyı yaptı.
Mehmetçik'e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.
YORUM YAZ