Katmerciler'den Kenya'ya "Hızır 4X4" ihracatı

118 araçlık HIZIR ve türevleri ile yedek parça ve bakımlarından oluşan paket anlaşmanın toplam tutarı 91 milyon 415 bin 182 dolar. Araçların teslimatına 2022 yılında başlanacak ve 2023 yılında tamamlanacak. Anlaşma, Katmerciler’in tek kalemdeki en yüksek ihracat anlaşması olma özelliği taşıyor.

Ülkemizde segmentinin en güçlüsü olan 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Muharebe Aracı HIZIR, ülkemizin yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında etkin olarak kullanılıyor. Mayına ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan, balistik açıdan güçlendirilmiş, kentsel ve kırsal alanlarda, farklı iklim ve arazi koşullarında operasyon yeteneğine sahip, NATO standartlarında geliştirilmiş son derece güçlü bir araç. HIZIR’ın üstün nitelikleri ve operasyonlardaki başarılı performansı, yabancı ülkelerin dikkatini çekmiş ve ihracatta önünü açmış durumda.

Katmerciler, bu yılın başlarında bir başka Afrika ülkesine yapılan, HIZIR’ın ağırlık taşıdığı yaklaşık 40 milyon euro’luk savunma araçları paketinin ihracat duyurusunu yapmıştı. Arka arkaya gelen bu ihracat hamleleri, uluslararası arenada Katmerciler markasının bilinirliğine ve HIZIR’ın tanınırlığına önemli katkı sağlıyor.

Katmerci: İhracat atılımımız devam edecek

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, Kenya Savunma Bakanlığı’yla anlaşmanın imzalanması üzerine yaptığı açıklamada, savunma aracı ihracatına yönelik çabaların uzun soluklu olduğunu, Kenya başarısının da iki yıllık bir çabanın ürünü olduğunu belirtti. Kenya’daki sonucun, sadece Katmerciler için değil Türkiye savunma sanayinin uluslararası itibarı açısından da önemli olduğunu vurgulayan Katmerci, “Amacımız ülkemiz ihracatına katkı sağlarken, şirket olarak ihracat başarılarımızın da desteğiyle istikrarlı, sürdürülebilir, sağlıklı ve karlı büyüme yolunda güvenle ilerlemek” dedi. Katmerci, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Arka arkaya gelen ihracat başarıları bizler için büyük moral kaynağı. Hem şirketimiz hem ülkemiz için gurur duyuyoruz. 2020 yılında 273 milyon liralık ihracat gerçekleştirdik. Toplam gelirlerimiz içinde ihracat gelirlerimizin payı yüzde 78’e ulaştı. Önümüzdeki yıllarda daha fazla ihracat daha fazla gelir hedefliyoruz.

Savunma sanayii alanında yeni ihracatlar için çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu tür güzel haberleri daha sıklıkla duyurmak istiyoruz.

Savunma sektörü, stratejik bakış, sabır ve uzun soluklu çaba gerektiren bir alan. Ürünlerimizi kendi Ar-Ge Merkezimizde, kendi mühendislerimizle, kendimiz geliştiriyoruz. Dijital dönüşüm, Ar-Ge projeleri ve yeni araçların tasarımı, organizasyon yapısının güçlendirilmesi gibi konulara daha fazla kaynak ve zaman ayıracağız. Sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme trendi oluşturmak ve bu büyüme trendini karlı hale dönüştürmek en öncelikli hedeflerimiz arasında.

Sermaye piyasalarının kullanımı son yıllarda iyice arttı. Katmerciler olarak bu piyasaları kullanmaya devam edeceğiz. Bu şekilde orta ve uzun vadede finansal pozisyonumuzu güçlendirip daha sağlıklı büyümenin önünü açacağız.”

HIZIR 4×4 TTZA

Lansmanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Kasım 2016 tarihinde düzenlenen 3. High-Tech Port by MÜSİAD fuarında yapılan ve büyük beğeni toplayan HIZIR, Türk savunma sanayiinde sınıfının en yüksek motor gücüne sahip, en güçlü taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı olarak dikkat çekiyor.

Tamamen Türk mühendisliğinin ürünü olan HIZIR, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan, balistik açıdan güçlendirilmiş, yüksek manevra yeteneğine sahip, 4×4 konfigürasyonunda, 400 beygir gücünde bir zırhlı araç olarak yer aldığı her platformda öne çıkıyor.

HIZIR, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı. NATO standartlarında geliştirilen ve tüm performans ve patlama testlerinden başarıyla geçen aracın mayına karşı üst düzey koruma sağladığı, yurtdışı bağımsız bir test kuruluşu tarafından test edilerek onaylandı.

HIZIR aynı zamanda, komuta kontrol aracı, KBRN aracı, çeşitli silah sistemlerinin kolay entegre edildiği silah taşıyıcı araç, ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, keşif aracı ve benzeri çeşitli konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform araç olma özelliğine sahip.