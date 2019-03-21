Katliamdan sağ kurtulan Ihler’den çarpıcı tespit! ‘Batı’daki ırkçı sağcılar küresel tehdittir’

2011 yılında Norveç'te onlarca kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamdan kurtulan Bjørn Magnus Jacobsen Ihler, son dönemde Müslümanlara yönelik artan Christchurch'teki gibi katliamların geniş bir aşırı sağ terörizm modelinin bir parçası olduğunu belirtti.

Milli Gazete'nin haberine göre, Norveç (2011) saldırısından kurtulan Bjørn Magnus Jacobsen Ihler, "Christchurch'teki gibi katliamlar, bazı liderlerin iddia ettiği gibi, rahatsız ya da akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen izole edilmiş saldırılar değildir. Daha geniş bir aşırı sağ terörizm modelinin bir parçasıdır" diyerek Avrupa ve Amerika'da yükselen aşırı sağcıların bir küresel tehdit oluşturduklarını yazdı.

"Trump, 'beyaz milliyetçiliği' görmezden geldi

Ihlerin yazısından bazı kesitler şöyle;

"Yeni Zelanda katliamından sonra ABD Başkanı Donald Trump, çok, çok ciddi bir sorun olan beyaz milliyetçilik tehdidini “küçük bir grup insan” olarak görmezden geldi. Müslüman kökenli kişilerin saldırılarını derhal “terör eylemleri” olarak sınıflandıranlar ve diğer ideolojiler adına yapılan şiddet içeren saldırıları “yalıtılmış bir olay” olarak değerlendiriyorlar."

"Ancak bu olaylar hakkında izole edilmiş hiçbir şey yoktur. Küresel Terörizm Endeksi 2018'e göre, aşırı sağ gruplarla veya bireylerle ilgili terörist saldırılardan kaynaklanan ölüm oranları 2014'ten bu yana istikrarlı bir şekilde artmaktadır. ABD'de, sağcı aşırılık yanlıları İslamcılardan çok daha fazla saldırı gerçekleştirmiştir."

"Tarrant, Breivik'ten etkilendi"

"Christchurch’de camilere yapılan saldırıyı gerçekleştiren terörist, Norveç’teki (2011) saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı teröristten doğrudan etkilenmiştir. Aslında, Christchurch saldırganı Brenton Tarrant, o gün 77 kişiyi öldüren Norveç saldırısının faili Anders Breivik'ten esinlendiğini söylüyor."

"Ayrıca Trump, göçmenlerin ABD'yi “istila edeceği” konusundaki çıkışı, bazı insanların alt kademede oldukları fikrini beslediğini de biliyoruz. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro gibi diğer liderler tarafından da ele alınan bu çıkışların, aşırıcı aktörlerin cesaretlendirilmesi de dahil olmak üzere gerçek dünyada sonuçları oluyor. Tarrant'ın manifestosundaki Trump'a “yenilenen beyaz kimliğin ve ortak amacın sembolü” olduğunu övmesi şaşırtıcı değil."

Bjørn Magnus Jacobsen Ihler kimdir?

Bjørn Magnus Jacobsen Ihler, Norveçli bir barış aktivisti ve kamu konuşmacısıdır. Ihler, 22 Temmuz 2011'de Norveç'te Hristiyan bir beyaz teröristin düzenlediği terör saldırısından kurtulmuştur.

Tarihe 2011 Norveç saldırıları olarak geçen, 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 242 kişinin ise yaralandığı terör eylemlerinin faili olan Anders Behring Breivik’in düzenlediği terör saldırısından kurtulan Bjørn Magnus Jacobsen Ihler, aralarında İsrail’in eski Dışişleri Bakanı Shlomo Ben-Ami, meşhur ekonomi kahini olarak adlandırılan Nouriel Roubini’nin de yazılarını yazdığı sitede köşe yazarlığı yapmaktadır.