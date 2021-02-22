Katliamcı Fransa’da Müslümanları hedef alan tasarı kabul edildi! Fransa’nın hedefi İslam’ı topyekün yok etmek

Katliamcı Fransa’da Müslümanları hedef alan yasa tasarısının Meclis’te kabul edilmesine tepki gösteren STK temsilcileri, “tasarı ile İslam’a ve Müslümanların varlığına karşı olan her şeyin legal olması planlanmakta. Özgürlükçü olduğunu iddia eden Fransa’nın İslam düşmanı Cumhurbaşkanı Macron’un yasalaştırmaya çalıştığı maddelere bakıldığında, özellikle Müslümanlar dinlerini yaşayamayacaklar ve İslam dininin sembollerini üzerlerinde taşıyamayacaklar” ifadelerini kullandılar.

Geçmişi katliamlarla dolu olan sözde özgürlükçü Fransa’da Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ve İslam karşıtlığı üzerine kurulu olarak bilinen yasa tasarısı Ulusal Meclis’te kabul edildi. Bu kararla, Müslümanların hayatına her alanda sınırlamalar getirilmesini öngörüyor. 30 Mart’ta Senato’da Ulusal Meclis’te kabul edilen ayrılıkçı tasarının görüşülecek olmasına STK temsilcileri tepki gösterdi.

Macron oy hesabı olarak bakıyor

Fransa’da Ulusal Meclis’te kabul edilen ve “ayrılıkçı” olarak bilinen yasa tasarısının 30 Mart’tan itibaren Senato’da görüşülmesi ile ilgili Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un uzun süredir İslam’a, Müslümanlara, Türklere ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına karşı olumsuz tavırlarına şahit olmaktayız. Özellikle, İslam karşıtlığı olan her kişi, eylem ve söylemlerin destekçisi durumuna gelmesini de yakından takip etmekteyiz. Fransa’da Ulusal Mecliste onaylanan ‘ayrılıkçı’ yasa tasarısı, kendi vatandaşları da olan bütün Müslümanlara ve dini derneklere karşı bir durum ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Böylelikle, İslam’a ve Müslümanların varlığına karşı olan her şeyin legal olması planlanmakta. Aslında Fransa, daha önce Almanya, Avusturya ve diğer batılı ülkelerin uygulamaya koymaya çalıştığı gibi kendilerine göre bir İslam modeli oluşturmak istemektedir. Toptan İslam’ı yok edemeyeceğini anladığı için böyle farklı yollara sapmaktadır. ‘Fransa İslam’ı gibi, kurallarını kendilerinin belirlediği bir anlayışı oluşturmak istemektedirler. Bu, Macron’un gelecek seçimlerinde kendisine ırkçı, faşist gruplardan gelecek oy hesabı olarak da bakılabilir” ifadelerini kullandı.

Önlem alınmazsa Fransa gibi ülkeler ortaya çıkar

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Genel Başkanı Mustafa Çopursuz ise “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde İslam dinini yaşanılan dinler arasında çıkartmak istiyor. Güya özgürlükçü olduğunu iddia edip bu uğurda ihtilal gerçekleştiren bir ülke olan Fransa Cumhurbaşkanının yasalaştırmaya çalıştığı maddelere bakıldığında, özellikle müslümanlar dinlerini yaşayamayacaklar ve İslam dininin sembollerini üzerlerinde taşıyamayacaklar. Bu manadan olmak üzere Fransa Ulusal Meclisinde 151’e karşı 347 oy ile kabul edilen ayrılıkçı yasadan anlaşılan, yaşayan dinler arasında yer alan İslam dininin Fransa’da tamamen kısıtlanması manasını taşımaktadır. Oysa barış dini olan İslam ve müntesipleri Müslümanlar, yıkmak için değil yapmak ve inşa etmek için yeryüzünde bulunduklarından tamamen habersiz Macron’un bu tavrı asla kabul edilir değildir. Nitekim söz konusu tasarı ile başta başörtüsü olmak üzere, çocuklara İslam dini öğretilemeyecek, camiler tamamen manasızlaştırılacak, dini motiflerin yaşamdan tamamen çıkartılması gündeme gelecektir. Belki de bu manada Fransa öncü olacak ve tüm Avrupa ülkeleri de peşinden gelecektir. Halbuki, Macron ayrılıkçı düşüncelerden vazgeçip, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına sahip olmuş olsa hem ülkesi rahatlayacak hem de kendisi” diye konuştu.