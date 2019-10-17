Katliam gibi kaza! 21 ölü, 29 yaralı Sudan'da Kuzey Kurdufan eyaletinin başkenti El Ubeyd kentinin güneyinde, iki yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada 21 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Sudan'da iki yolcu otobüsün çarpışması sonucu 21 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. Sudan resmi haber ajansı SUNA'daki habere göre, Kuzey Kurdufan eyaletinin başkenti El Ubeyd kentinin güneyinde, iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada, otobüslerde bulunan 21 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı. Yaralılar El Ubeyd kentindeki hastanelere kaldırıldı.

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