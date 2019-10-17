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Katliam gibi kaza! 21 ölü, 29 yaralı

Sudan'da Kuzey Kurdufan eyaletinin başkenti El Ubeyd kentinin güneyinde, iki yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada 21 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

17 Ekim 2019 Perşembe 00:30
Katliam gibi kaza! 21 ölü, 29 yaralı

Sudan'da iki yolcu otobüsün çarpışması sonucu 21 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. Sudan resmi haber ajansı SUNA'daki habere göre, Kuzey Kurdufan eyaletinin başkenti El Ubeyd kentinin güneyinde, iki yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada, otobüslerde bulunan 21 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı. Yaralılar El Ubeyd kentindeki hastanelere kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 00:30
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