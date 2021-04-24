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Aktüel Katlanan bayrağı gören gençler canlarını tehlikeye attı
Aktüel

Katlanan bayrağı gören gençler canlarını tehlikeye attı

Yozgat’ta bir grup gencin katlanan Tür bayrağını düzeltmek için canlarını hiçe saydığı görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 11:13:00 -

Yozgat’ta bir grup gencin katlanan bayrağı düzeltmek için kendilerini tehlikeye attığı görüntüler ortaya çıktı.

İzleyenlere gurur veren görüntüler Yozgat’ta şehir merkezinde bulunan Yavuz Selim İlköğretim Okulu’nda çekildi. Okulun dış cephesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile asılan Türk bayrağı rüzgarın etkisi ile katlandı. Mahallenin gençleri katlanan bayrağı düzeltmek için pencerenin korkuluklarına tırmandı ancak bayrağa uzanamadılar. Bu kez bir genç kendisini tehlikeye atarak, korkuluklara tırmanan arkadaşının omuzlarına çıktı ve Türk bayrağını düzeltmeyi başardı. Bu anlar şahit olan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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