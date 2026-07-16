Katlanabilir telefonlarda devrim! Samsung uzay teknolojisini cebe sığdırdı!

Mars araçlarında ve uydu antenlerinde kullanılan titanyum malzemesini katlanabilir ekran mimarisine entegre etmeyi başaran şirket, hem katlama izini tarihe gömmeyi hem de ekran dayanıklılığını eşsiz bir seviyeye ulaştırmayı hedefliyor.

Samsung Electronics, yeni nesil Galaxy katlanabilir cihazlara yönelik geliştirdiği yeni Flex Titanium teknolojisini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 nesildir süregelen katlanabilir cihaz inovasyonlarının ve mühendislik uzmanlığının tecrübesiyle yeniden tasarlanan ekran, hem yapısal hem de kullanılan malzemeler açısından geliştirildi. Yeni teknoloji, artırılmış dayanıklılık ve daha az görünen katlama izi ile daha rafine bir görüntüleme deneyimi yaşatıyor.

Samsung'un sürekli güçlenen ekran uzmanlığıyla hayata geçirilen Flex Titanium teknolojisinde, biri titanyum alaşımlı film diğeri ise titanyum plaka olmak üzere titanyum bazlı iki bileşen bir araya geliyor. Bileşenler, katlanabilir ekran yapısına incelik, esneklik ve mukavemet dengesi kazandırmak üzere birlikte çalışıyor.

Bu sayede ürün günlük kullanımda dayanıklılığını korurken aynı zamanda sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor. Formunu koruması ve mukavemetiyle bilinen titanyum, uydu antenleri ve Mars'a gönderilen araçlarının tekerleri dahil olmak üzere bazı zorlu durumlarda kullanılıyor.

Mukavemet özelliği titanyumu güvenilir bir malzeme haline getirse de katlanabilir bir ekranın ince ve esnek yapısına uygulandığında malzemenin sertliği önemli mühendislik zorluklarını da beraberinde getiriyor. Bu alandaki uzmanlığından yararlanan Samsung, titanyum alaşımlı film ve titanyum plaka olmak üzere, titanyumu iki temel bileşene entegre etti.

- Titanyum destekli yeni ekran mimarisi

OLED panelin altında yer alarak ekranı içeriden destekleyen bir bileşen olarak geliştirilen titanyum alaşımlı film, polimer bir filmle karşılaştırıldığında 20 kat daha fazla mekanik sertlik sağlıyor. Hassas bir işlem sayesinde bu malzeme, olağanüstü bir boyuta, ortalama bir insan saç telinin yaklaşık üçte birine kadar inceltildi. Bu da daha ince bir ekran paneli üretmeyi mümkün kıldı.

Bu inovasyonun altında ise ekran modülünü alttan destekleyen esnek bir yapı olarak geliştirilen güçlü bir titanyum plakaya yer verildi. Gelişmiş boşluk işleme teknolojisi dolayısıyla modül ile plaka üzerindeki yapıştırıcı arasındaki hava boşluklarının ortadan kaldırılması, ekran modülüyle daha sıkı bir bağlanma sağladı.

Bu yeni yapı, hem açıldığında ekranın altını daha güçlü destekliyor hem de tekrarlanan katlanmaların gerektirdiği esnekliği koruyor. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü mimari işlemlerle yeni nesil organik malzemelerin bir araya getirildiği yeni ekran, güç tüketimini azaltırken son derece canlı bir görüntü kalitesi sunuyor; böylece toplam güç verimliliğinde önemli bir artış sağlıyor.

Bu gelişmelerin bir arada sunulmasıyla, akıcı bir ekranda içerik deneyimini üst düzeye çıkaran, katlama izini azaltan ve aynı zamanda ince tasarıma hizmet eden sağlam bir katlanabilir ekran ortaya çıkıyor. Dayanıklılık, esneklik ve yapısal stabilite arasında denge kuran Samsung, katlanabilir ekranlarda çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Yeni Flex Titanium teknolojisi, Samsung'un yeni nesil Galaxy katlanabilir cihazlarında ilk kez kullanıma sunulacak.

- Katlanabilir teknolojide AR-GE vurgusu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Mobil AR-GE Ofisi H/W Üst Düzey Yöneticisi Sunghoon Moon, Samsung'un katlanabilir cihazlar alanındaki gücünün, kullanıcıların ihtiyaçları ile günlük yaşamda somut faydalar sunan teknolojilerinin birleşmesine dayandığını belirtti.

Sunghoon Moon, Samsung'un yeni nesil Galaxy katlanabilir cihazlarda yıllara dayanan uzmanlığını temel aldığını vurgulayarak, sıra dışı görüntüleme deneyimlerine odaklanan bu inovasyonların, kullanıcı deneyimini zenginleştirdiğini kaydetti.

Samsung Ekran Teknolojileri Başkan Yardımcısı ve Mobil Ekran Ürün Geliştirme Ekibi Başkanı Kyung-Jin Yoo ise titanyum levhanın katlanma bölümüne mikro desenli sofistike delikler ekleyerek esneklik ile dayanıklılığı birleştirmeyi başardıklarını anlattı.

Yüksek çözünürlüklü ekran mimarisini, enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkaran yeni organik malzemelerle birleştirdiklerini kaydeden Jin Yoo, yeni nesil Galaxy katlanabilir cihazlarının rekabet gücünü daha da artırdıklarını paylaştı.