Katırlarla yurda sokulmaya çalışıyorlardı! Enselendiler
İran’dan katırlarla yurda sokulmaya çalışılan 650 kilo toz esrar ele geçirildi
Mili Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hudut kartallarımız; jandarma ile koordineli olarak Hakkâri hududunda yaptığı arama-tarama faaliyetinde, katırlarla İran’dan ülkemize geçmeye çalışan ve 650 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen İran uyruklu bir kişiyi yakaladı. Şahıs ve 650 kilogram esrar jandarmaya teslim edildi” denildi.