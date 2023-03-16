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Gündem Katırlarla yurda sokulmaya çalışıyorlardı! Enselendiler
Gündem

Katırlarla yurda sokulmaya çalışıyorlardı! Enselendiler

İran’dan katırlarla yurda sokulmaya çalışılan 650 kilo toz esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-03-16 14:01:00 -
Katırlarla yurda sokulmaya çalışıyorlardı! Enselendiler

Mili Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hudut kartallarımız; jandarma ile koordineli olarak Hakkâri hududunda yaptığı arama-tarama faaliyetinde, katırlarla İran’dan ülkemize geçmeye çalışan ve 650 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen İran uyruklu bir kişiyi yakaladı. Şahıs ve 650 kilogram esrar jandarmaya teslim edildi” denildi.

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