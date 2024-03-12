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Dünya Katilleri besleyen ABD'den tiyatro! Yardım için yol arıyorlarmış
Dünya

Katilleri besleyen ABD'den tiyatro! Yardım için yol arıyorlarmış

Yeniakit Publisher
2024-03-12 02:54:00 -
Katilleri besleyen ABD'den tiyatro! Yardım için yol arıyorlarmış

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaşımında diğer seçenekler yeterli olmadığı için deniz yoluyla yardım ulaştırma seçeneğini araştırmaya başladıklarını belirtti. İsrail'e her türlü yardımı yapan ABD'nin bu ikiyüzlü tutumu tam bir tiyatro.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Gazze'ye acil insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak için son 1 haftadır havadan yardım fırlatma operasyonları gerçekleştirdiğini anımsatan Miller, ilave yardım sağlamak için de deniz yolu seçeneğini araştırdıklarını söyledi.

Miller, "Deniz yolunun kara yolundan gelen yardıma alternatif olmayacağını, katkı sağlayacağını daha önce de belirttik. Bu nedenle kara yolu yardımı için baskı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Gazze'ye insani yardım ulaşımında ufak iyileşme kaydedildiğini savunan Miller, ilk etapta yardımların da ABD'nin girişi sayesinde sağlandığını, şimdi de ABD'nin iyileştirme için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Miller, bu çerçevede İsrail hükümetiyle en üst düzeyde irtibatlarının sürdüğünü dile getirdi.
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Biden liman kurulması için talimat verdiğini açıklamıştı

ABD Başkanı Joe Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda yaptığı "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasında Amerikan ordusuna, Gazze sahiline geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

Geçici liman ile Gazze'ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak Amerikan askerlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını belirten Biden, "Bu geçici liman yüksek miktarda insani yardımın her gün Gazze'ye girişini mümkün kılacaktır ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail, Gazze'ye daha fazla insani yardım girişine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının ateş altında kalmadığından emin olmalıdır." diye konuşmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Gazze sahiline insani yardımları ulaştırmak amacıyla kurmayı planladığı geçici limanın inşasının 60 günü bulabileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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