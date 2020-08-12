Katiller tarafını seçti!

Türkiye’nin Akdeniz üzerindeki gücünden rahatsız olan, her fırsatta Müslümanlara eziyet eden, işgalci İsrail, yaşanan bu krizde Yunanistan’ın yanında olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, İsrail’in Atina’nın yanında olduğu belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail Yunanistan'a, deniz alanları ve münhasır ekonomik bölgesini sınırlandırma hakkı konusunda tam destek ve dayanışmasını ifade eder” denildi.

Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis için Akdeniz'de Navtex ilan etmesi Atina ile Ankara arasında tansiyonu yeniden yükseltmişti. Yunanistan, dün Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin acilen toplanmasını istemişti.

Yunanistan'ın acil toplantı talebine tepki gösteren AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği’ni toplantıya çağırmış. AB, Yunanistan’ın tüm Avrupa'yı Yunan tiyatrosuna çevirmesine izin vermemelidir" demişti.