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Gündem

Katiller tarafını seçti!

Doğu Akdeniz'de tansiyonun yükseldiği bu günlerde işgalci İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yen bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada katil İsrail'in Yunanistan tarafında olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:58:00 - 2020-08-12 16:32:25
Katiller tarafını seçti!

Türkiye’nin Akdeniz üzerindeki gücünden rahatsız olan, her fırsatta Müslümanlara eziyet eden, işgalci İsrail, yaşanan bu krizde Yunanistan’ın yanında olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, İsrail’in Atina’nın yanında olduğu belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail Yunanistan'a, deniz alanları ve münhasır ekonomik bölgesini sınırlandırma hakkı konusunda tam destek ve dayanışmasını ifade eder” denildi.

Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis için Akdeniz'de Navtex ilan etmesi Atina ile Ankara arasında tansiyonu yeniden yükseltmişti. Yunanistan, dün Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin acilen toplanmasını istemişti.

Yunanistan'ın acil toplantı talebine tepki gösteren AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği’ni toplantıya çağırmış. AB, Yunanistan’ın tüm Avrupa'yı Yunan tiyatrosuna çevirmesine izin vermemelidir" demişti.

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Yorumlar

Murat KORAY

HİÇ SORUN DEĞİL 12 ADAYIDA KAYBEDİP Bİ TARAFININ ÜZERİNE OTURACAKLAR...SONUNA KADAR DESTEKÇİYİZ SAVAŞSA SAVAŞ...
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oflu baba

GEL ISRAIL GEL FILISTINLILERE YASATTIGIN ACILARI SANA YASATMA ZAMANI GELMISTIR YAPACAGIN TEK SEY TURK ORDUSUNA ALTINA SICARAK KAFA TUTMAN BIRAZCIK CESARETIN VARSA GEL ITOGLU ITLER
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