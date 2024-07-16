Katiller sahildeki sivilleri bombaladı! O anlara ait video yayınlandı
Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sahillerde sivilleri vurduğu anlara ait görüntüler servis edildi.
Han Yunus ve Nuseyrat'ta yerlerinden edilip, güvenli bölge ilan edilen alanlara sığınan sivilleri vuracak kadar barbarlaşan İsrail, Gazze'de de sivilleri direkt hedef alıyor.
Savaş suçu soykırıma delil olarak bir görüntü daha ortaya çıktı.
Gazze sahilinde sivillerin bombalandığı anlara ait video servis edildi.
Görüntüler dehşete düşürdü.