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Gündem Katiller Maghazi Mülteci Kampı'nı vurdu!
Gündem

Katiller Maghazi Mülteci Kampı'nı vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-11-03 18:39:00 - 2023-11-03 19:09:04
Katiller Maghazi Mülteci Kampı'nı vurdu!

Sivil katliamına dünyanın gözü önünde devam eden katil İsrail ordusu, Gazze’deki Maghazi Mülteci Kampı’nı vurdu.

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarını 28. gününde de sürdürüyor.

Gazze’de sivilleri hedef alarak yoğun bir şekilde saldırı gerçekleştiren siyonist İsrail, bugün bir kez daha Maghazi Mülteci Kampı’nı vurdu.

İsrail ordusu sabah saatlerinden itibaren kampta bulunan evleri hedef aldı. Al-Bilbisi, Hamdan ve Zamzam ailelerine ait evler tamamen yok olurken saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sağlık yetkilileri, saldırının ardından enkazda kalanlar olabileceğini ifade ederek arama kurtarma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.
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Hastane morgu doldu!

Saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getiriliyor. Hastaların tedavisi için yeteri kadar yatak olmayan hastanede doktorlar hastaları yerlerde tedavi etmek zorunda kalıyor.

Bazı hastaların tedavisi hastane koridorlarında sürüyor. Edinilen bilgiye göre, hastane morgunda ise yer kalmadı. Gazze Şeridi’nde yaşanan yakıt sıkıntısı nedeniyle araçların çalışamaması sonucu morglardan alınamayan cansız bedenlerin defin işlemleri de yapılamıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 826'sı çocuk olmak üzere 9 bin 227'ye yükseldiği bildirildi. Yaralananların sayısının ise 23 bin 516'ye çıktığı aktarıldı.

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