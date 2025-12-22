  • İSTANBUL
Katiller kahpelikte sınır tanımıyor! Müslümanları evsiz bıraktılar

AA Giriş Tarihi:

Siyonist İsrail, Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait 13 dairelik binayı yıktı. Binanın yıkılmasıyla yaklaşık 100 Filistinli de evsiz kaldı.

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait 13 daireden oluşan bir binayı "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin sabahın erken saatlerinden itibaren Silvan beldesindeki Vad Kaddum bölgesini giriş çıkışlara kapattığı belirtildi.

Büyük iş makineleri eşliğinde bölgeye baskın yapan İsrail askerlerinin Filistinlilere ait bir binayı kuşatmaya aldığı aktarılan haberde, İsrail güçlerinin daha sonra söz konusu binayı yıktığı kaydedildi.

100 FİLİSTİNLİ EVSİZ KALDI

"Ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle İsrail'in yıktığı binanın 13 daireden oluştuğu bilgisinin yer aldığı haberde, binanın yıkılmasıyla yaklaşık 100 Filistinlinin evsiz kaldığı ifade edildi.

İsrail, işgal altındaki Batı Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin yanı başındaki Filistin beldesi Silvan'da ev yıkımı ve zorla tahliye politikalarına hız vermişti.

İsrail'in "Kralın Bahçesi" adında bir bahçe yapmayı planladığı Silvan'ın Bostan Mahallesi'nde onlarca ev yıkılmış ve onlarcasının da yıkılması bekleniyor.

Bostan'ın hemen üzerindeki Batn el-Hava Mahallesi'nde ise daha önce 3 aile evlerinden tahliye edilmişti.

