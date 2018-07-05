Katiller hâlâ aramızda

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi’ne bağlı Başbağlar Köyü, 25 yıl önce bugün maruz kaldıkları katliamın acısını halen yaşıyor. 28 insanın kurşuna dizildiği aralarında çocuk ve kadınlar olmak üzere 5 kişinin de yakılarak öldürüldüğü katliamın sorumluları halen bulunmadı. Akşam namazını eda etmek üzere camiye toplanan halkı silah zoruyla çıkaran eli kanlı katiller, köylülerin devletten yardım istemesini engellemek için elektrik ve telefon hatlarını da kesti. Kadınların ziynet eşyalarını dahi almaktan utanmayan hainler, 28 kişiyi ateşli silahlarla öldürürken, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 5 kişiyi yakarak katletti. İnsanlık tarihinin en kanlı kıyımları arasında yerini alarak tarihe geçen Başbağlar katliamının canlı tanıkları, köyün kanaat önderleri ve davanın avukatları Akit’e önemli açıklamalarda bulundu.

DOSYA YENİDEN AÇILMALI

Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, “Ben katliamdan ağır yaralı olarak kurtuldum. Akşam namazında camide namaz kılarken bizi alana topladılar. Teröristlerin bir kısmı ise köy içinde kundaklama ve talan yapıyordu. Sonra birden bire bizleri taramaya başladılar” dedi. Teröristlerin hiçbir ayrım gözetmediğini belirten Akarpınar, “28 vatandaşımız da orada öldürüldü. Aralarında kadınlar ve çocuklar olmak üzere beş kişiyi de yakarak öldürdüler. Bu dosyanın mutlak suretle yeniden açılması lazım” ifadelerini kullandı. Katliamın bir an önce aydınlatılması gerektiğini kaydeden Akarpınar, “Sivas olayı ile Başbağlar katliamını birleştirmek istenen araştırmalarda ise Sivas olayı ile ilgili rapor hazırlanmasına rağmen Başbağlar katliamına değinilmedi. Başbağlar olayını Devlet Denetleme Kurumu’nda bize soranlardan üçünün FETÖ’den tutuklandığını öğrendik. PKK bu olayda taşeron. Bunun arkasında dış güçler ve FETÖ var” şeklinde konuştu.

CİDDİ İHMALLER VAR

Başbağlar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, “Başbağlar davasından ceza alan bir tek sanık yok. Üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen. Orada iki kişi ceza aldı. Biri örgüte yardım yataklıktan diğer itirafçı sanıktı. İtirafçının verdiği isimler üzerinde ise mahkeme durmadı. Diğer itirafçı ise mahkemeye hiç çıkarılmadı” dedi. Başbağlar katliamını mutlak suretle yeniden araştırılması gerektiğini kaydeden Dikkaya, “Yakalanan 16 sanık vardı. 10 tanesi itiraf etmişti. Bu dosya yeniden açılmalı. Kasıt demeye dilim varmıyor ama ciddi ihmaller var. Otopsiler yapılmadı, balistik incelemeler yapılmadı. Karanlık noktaların aydınlatılması için mutlaka dosya yeniden açılmalı. Tanıklarla sanıklar yüzleştirilmedi. TBMM Başbağlara özel bir araştırmak komisyonu kurmalı” şeklinde konuştu.

KİMSE MAHKÛM OLMADI

Başbağlar katliamına maruz kalanların avukatı Cüneyt Toraman, “Bu dava adeta örtbas edildi. Eğer bu soruşturma düzgün şekilde yürütülseydi Sivas’ı da Başbağları da aynı ellerin yaptığı oraya çıkacaktı. Bu ortaya çıkmasın diye göstermelik yargılamalar yapıldı. Tetikçilerden asıl faillere ulaşmak imkanı olduğu halde o dönemin CHP’li SHP’li Adalet Bakanları tarafından serbest bıraktırıldı” dedi. Başbağlar katliamının sorumlularının mahkûm edilmediğini kaydeden Toraman, “Kamuoyunda yanlış bir algı var. Sanki yargılama yapılmış da, mahkûm edilenler var sanıyorlar. Bu dava ile ilgili kimse yargılanmadı. Hiçbir şey için geç değil. 33 tane cinayetten bahsediyoruz. Adalet Bakanlığı bu olaya el atmalı ve yeniden yargılama yolunu açmalıdır” şeklinde konuştu.

HARUN SEKMEN/ İSTANBUL