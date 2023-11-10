Katiller bir okulu daha bombaladı!
Gazze Şifa Hastanesi'nin müdürü, siyonist İsrail'in bir okulu daha bombaladığını açıkladı.
Gazze'de karadan saldırılarını arttıran katiller, bir okulu daha bombaladı.
Bugün Şifa Hastanesi'nin bir polikliniğini hedef alan siyonistler, okul da bombaladı.
Gazze Şifa Hastanesi'nin müdürü, işgalci İsrail'in kentteki bir okula saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısının son 24 saatte 266 kişi artarak 11 bin 78 olduğunu açıkladı. Ölenlerin 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si ise kadın.
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