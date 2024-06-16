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Dünya Katiller bayramda katliam yaptı! Siyonist saldırısında 9 Filistinli şehit oldu
Dünya

Katiller bayramda katliam yaptı! Siyonist saldırısında 9 Filistinli şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-16 20:59:00 -
Katiller bayramda katliam yaptı! Siyonist saldırısında 9 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk 9 kişi şehit oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda El-Hatip ve En-Neccar ailelerinin evini bombaladı.

Saldırılarda 6'sı çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 337 Filistinli öldürüldü, 85 bin 299 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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