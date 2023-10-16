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Dünya Katiller ambulansları hedef aldı
Dünya

Katiller ambulansları hedef aldı

Yeniakit Publisher
2023-10-16 03:22:00 -

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun hava saldırıları devam ederken, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki ambulansları hedef aldı.

İsrail'in saldırıları altında insanlık dramı yaşanan Gazze'den kan donduran görüntüler geldi. Yoğun bir şekilde bombalanan kentte sağlık ekipleri de hedef alındı.

Ambulansları hedef aldılar

İsrail'in bombardımanlarında yaralananları tahliye etmek için bölgeye giden ambulanslar İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.

O anlar kamerada

Bölgeden gelen görüntüde, içinde yaralı bir kadının ve sağlık çalışanlarının olduğu ambulansa bomba isabet ettiği görüldü. Saldırı sonrası ambulanstaki sağlık görevlileri can havliyle kaçmaya çalıştı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

"23 ambulans kullanılamaz hale geldi"

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Gazze'de hasta ve yaralılara korunma sağlanması çağrısı yapıp, "Gazze Şeridi'nde 15 tıp merkezi hasar gördü, Beyt Hanun Hastanesi ve Durra Çocuk Hastanesi hizmet vermeyi durdurdu, 28 sağlık personeli şehit oldu, onlarcası yaralandı. 23 ambulans kullanılmaz hale geldi." ifadelerini kullandı.

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