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Gündem Katiller 5 Filistinliyi daha katletti
Gündem

Katiller 5 Filistinliyi daha katletti

Yeniakit Publisher
2024-08-30 07:29:00 -
Katiller 5 Filistinliyi daha katletti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı yakınına düzenlediği saldırılarda en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah'ın batısı ile Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebira bölgesinde bir evi hedef aldı.

Saldırıda en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın el-Hevca Kavşağı yakınında bir evi bombaladı.

Saldırıda biri çocuk 2 kişi öldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 602 Filistinli öldü, 93 bin 855 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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