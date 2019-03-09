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Katilini telefonla kameraya kaydetti! "Sık ulan hadi" dedi ve...

Karaman'da komşusu tarafından hayvan otlatma meselesi yüzünde tüfekle vurularak öldürülen Mikail Dural'ın, ölmeden önce katilini telefonla kameraya kaydettiği ortaya çıktı.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:26
Katilini telefonla kameraya kaydetti! "Sık ulan hadi" dedi ve...

Karaman'da çiftçi Mikail Dural, beş gün önce koyun otlatmak için kiraladığı arsanın sahibi Bekir Kadıoğlu tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Dural'ın cep telefonundan Kadıoğlu'nun kendisine ateş etme anının görüntüleri çıktı.

Olay, geçen 4 Mart Pazartesi günü saat 13.00 sıralarında Çakırbağ köyü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Bekir Kadıoğlu(48), iddiaya göre evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan Mikail Dural'a(30), ''Evimin karşısında koyun otlatmanı istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim'' dedi. Dural da araziyi kiraladığını söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Bekir Kadıoğlu, evinden aldığı av tüfeği ile Mikail Dural'a 3 el ateş etti. Başından ve boynundan vurulan Dural, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Dural, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Cinayet olayının ardından jandarma Bekir Kadıoğlu'nu olay yerine 50 metre uzaklıktaki evinde gözaltına alırken, eşi ve çocuklarını da evden tahliye etti. Mikail Dural'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları ise Kadıoğlu'n evini taş yağmuruna tuttu. Cinayet olayının ardından jandarma ve polis köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. TOMA'nın da bulunduruluduğu köyde güvenlik önlemleri halen devam ederken, jandarma evi yakmak için molotof kokteyli hazırlayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli Bekir Kadıoğlu, geçtiğimiz Salı günü tutuklandı.

Katilini cep telefonuyla kaydetmiş

Olayda hayatını kaybeden Mikail Dural'ın kendisine ait cep telefonu ile Bekir Kadıoğlu'nun saldırısını görüntülediği ortaya çıktı. Görüntülerde, her iki aileden kadınların kavgasını cep telefonu ile görüntüleyen Dural'ın, av tüfeği ile kendisine yaklaşan Bekir Kadıoğlu'nu da  'Sık ulan, sık ulan hadi' dediği, Kadıoğlu'nun da tüfeği ateşleyerek Mikail Dural'ı öldürdüğü görülüyor.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:26
  1. Karaman
  2. Çakırbağ köyü
  3. cinayet
  4. Mikail Dural
  5. Bekir Kadıoğlu
  6. katilini kameraya çekmiş

YORUM YAZ

  • ankarali avniankarali avni9 dk önce
    erkek adam, yigit adam, yürekli adam, yumruga güvenir , gider bir adamla tartismaya....tüfegine güvenip alip gidenin, sonu hazindir, kendi hayatinin icine ettigi gibi, baska bir insaninda haatinin icine ..ti.... suclu elbet silahi alanda, silahla korkutulmaz, yada yiyecegin laflari sindirebileceksin, tahrige gelmeyeceksin... bukadar
  • Hasan AliHasan Ali30 dk önce
    Burada Ağır Tahrik var Silahı olan Kişiye “Vur ulan hadi”denirmi?
  • mevlütmevlüt54 dk önce
    koyunlari manzara olarak begenmedin, simdi sana ter kokullu masaklari izlettirirler mapusta..

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