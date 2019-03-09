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Katilini evinde misafir etmiş! Cinayet zanlısı, çay bardaklarını da alıp gitmiş

Konya'nın Hüyük ilçesinde yalnız yaşadığı evinde başından vurularak öldürülen 84 yaşındaki Ahmet Bilgi'nin, katil zanlısını evinde misafir ettiği ortaya çıktı.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:30
Katilini evinde misafir etmiş! Cinayet zanlısı, çay bardaklarını da alıp gitmiş

Konya’nın Hüyük ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde başından vurularak öldürülmüş halde bulunan Ahmet Bilgi'nin(84), katil zanlısını, olay gecesi evinde misafir ettiği ortaya çıktı. Yaşlı adamın, katil zanlısına uyuması için yatak hazırladığı ve çay ikram ettiği belirlendi. Zanlının ise cinayetin ardından çay içilen bardakları delil bırakmamak için yanında götürdüğü tespit edildi.

Hüyük ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde oturan Ahmet Bilgi, 2 Mart günü yalnız yaşadığı evinde başından tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. 3 yıl önce eşi Alime Bilgi'yi kaybeden ve çocuğu olmayan yaşlı adamın cesedini 2 gün boyunca camiye gelmemesinden şüphelenen mahalle sakinleri buldu.

Jandarma özel ekip kurdu

Cinayetin ardından Konya İl Jandarma Komutanlığı, özel ekip kurdu. Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evde detaylı inceleme yapan özel ekip, katil zanlısının tanıdık biri olduğunu ve olay gecesi Ahmet Bilgi'ye misafir geldiği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Özel ekip, Bilgi'nin misafiri için kendi yatağının yanına başka bir yatak hazırladığını, çerez ve çay ikramında bulunduğunu tespit etti. Ancak, çay içilen bardaklar evde bulunamadı.  Özel ekip, katil zanlısının delil bırakmamak için bardakları yanında götürdüğünü değerlendiriyor.

Bunu yapanlar bulunsun

Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Sadık Pekdemir, yaşanan olayın mahalle halkını derinden üzdüğünü belirterek, "Muhtemelen o gece eve gelen biri tarafından bu olay yaşanmış. Tanıdığı biri  olduğunu düşünüyoruz, üç yıl önce eşini kaybetti. Çocuğu olmadığı için yalnız yaşıyordu. Mahalleli tarafından çok sevilen ve sayılan biriydi. Bu olay hepimizi derinden üzdü. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi. Muhtar Pekdemir, Bilgi'nin çilek yetiştiriciliği konusunda köylülere öncülük ettiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:30
  1. Konya
  2. Hüyük ilçesi
  3. cinayet
  4. Ahmet Bilgi

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