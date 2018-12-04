Katılımda yeni modeller girişimcileri umutlandırdı! Üreticiye ve tüccara faizsiz kazanç

Ekonomi Servisi

Gerek büyük gruplar ve şirketler gerek startuplar faize alternatif yatırım yöntemlerini yakın takibe aldı. Bu yöntemlerden muşarakaya yoğun talep geldi. Talebin artarak devam edeceğini kaydeden Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, “Muşaraka sistemine önem veriyor, mühim adımlar atıyoruz. Sermayeye ortak olmaya dayanan sistemi deniyor, yayıyoruz. Bu anlamda en başarılı örnekleri inşaat projelerinde görüyoruz” dedi.

Utku, amaçlarının inşaat tarafında elde edilen başarıyı diğer alanlara da yaymak olduğuna vurguladı.

Startuplara önemli imkân

Girişim Sermayesi Fonu’nu da devreye aldıklarına işaret eden Utku, “Umut veren fintechler ve iddialı, büyümeye aday startuplarda bu modeli deniyoruz. Bu yeni bir model olup denemelerin ardından hataları göreceğiz ve önlemler alacağız” ifadelerini kullandı.

Fonun projeler ve firmalar için önemine dikkat çeken Utku, şöyle devam etti: “Girişimciler iki dönemde sorunla karşılaşıyor. Tabii ilki doğuş etabı. Burada fikrin veya projenin hayat bulması için ortak gerekebiliyor. Diğeri ise büyüme etabı. Burada belli bir dönemi atlatan girişimciler, mali sıkıntılarından ötürü ortak talep edebiliyor. Onun dışında kültür gereği ortak aranmıyor. Yani bir firmanın ortak almaya açık olduğu iki dönem var ve biz bunlara odaklanıyoruz.”

Gerekenleri yaptık

Üreticiler ile tüccarların kredi limit ve vadelerinin artması taleplerine değinen Utku, şu görüşleri paylaştı: “Finans sektörü 2016 ortasından itibaren, hain darbe girişiminin ardından reel sektörün yanında yer aldı. Bu olumlu tavrı Kredi Garanti Fonu’nda (KGF) da, 2018’de de gördük. Şu anda takip oranları minimum seviyelerde ise, 2009 gibi bir daralma ile karşı karşıya kalınmadı ise finans sektörünün yapılandırmaları, limit ve vade artışları, kâr paylarından ya da faizlerden geri adım atmaları sayesindedir. Yani biz büyük ölçüde gerekenleri yaptık, yapıyoruz da.”

Sektör olarak üretimi ve reel sektörü fonladıklarını anlatan Utku, “Yeni yatırımların önünü açıyor, kalkınmaya katkı sunuyoruz” diye ekledi. Melikşah Utku, inovasyonun ve dijitalleşmenin yanında durduklarını belirterek, “Bu yönümüz bizi rakiplerimizden ayrıştıracaktır" dedi. İnovatif açılımları ileri taşımayı vaat eden Utku, yeni ürünleri ile finans sektörüne örnek olacaklarını savundu.

Ekonomiye dev katkı

Ülke ekonomisine ve büyümeye katkıda bulunduklarını anlatan Utku, “Üretime, yani büyümenin esas motor gücü olan reel sektöre finansman sağlıyoruz. Yatırımları destekliyoruz, ticarete destek sağlıyoruz. Bu, ülke ekonomisine doğrudan katkıda bulunmak anlamına geliyor. Bu yüzden mutluyuz, gurur duyuyoruz” dedi. Utku ayrıca dijitalleşmeyi ve inovasyonu stratejilerinin merkezine koyduklarını işaret etti.

Üretimi, yatırımı ve ticareti finanse ederek ekonomiye önemli katkı sunan Albaraka Türk’ün şubeleşmeye de ağırlık veriyor. Bu çerçevede büyük şehirleri ve Anadolu illerini radarına alan banka Türkiye genelindeki 222., İstanbul’daki 90. şubesini Taksim’de açtı. Albaraka Türk’ün yurtdışındaki faaliyetleri de dikkat çekiyor.

Genel Müdürü Melikşah Utku, “Türk modelindeki katılım bankacılığının aslında birçok ülkeye de örnek olacağını düşünüyorum” dedi.

Ödülleri bir bir topluyor

“Dünya İslami Finans Ödülleri”nde (World Islamic Finance Awards-WIFA 2018) 3 ayrı kategoride ödül kazanan Albaraka Türk’ün hayata geçirdiği “Albaraka Garaj”, “En İyi Fintek Hızlandırma Merkezi” seçildi. Kısa bir süre önce Almanya’da uygulamaya geçen Avrupa’nın ilk dijital katılım bankacılığı uygulaması “insha” da “En İyi Dijital Banka” ve “Yılın Fintek Girişimi” olmak üzere iki kategoride ödül getirdi. Londra merkezli Cambridge IFA tarafından düzenlenen İslami Bireysel Bankacılık Ödülleri’nde de “En İyi Bireysel Katılım Bankası” seçilen Albaraka Türk, INSHA uygulaması da “En İyi Dijital Bankacılık İnisiyatifi” ödülüne layık görüldü.