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Ekonomi Katılımcı sayısı 8.4 milyona ulaşan BES 20 yaşında!
Ekonomi

Katılımcı sayısı 8.4 milyona ulaşan BES 20 yaşında!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 13:26:00 -
Katılımcı sayısı 8.4 milyona ulaşan BES 20 yaşında!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) 20'nci yılında katılımcı sayısında 8,4 milyona, fon büyüklüğünde 626,4 milyar TL'ye ulaşıldı.

BES'in 20 yılda geldiği noktaya ilişkin son veriler, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan infografikle paylaşıldı.

Buna göre, katılımcı sayısı BES'te 8,4 milyona, Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise 7,2 milyona ulaşırken; toplam fon büyüklüğü devlet katkısıyla birlikte BES'te 626,4 milyar TL, OKS'de de 50,2 milyar TL oldu.

Ekim 2001'de yürürlüğe giren BES Kanunu'nun ardından Ocak 2013'te yüzde 25 devlet katkısı uygulanmaya başlandı. Ocak 2017'de OKS'nin hayata geçmesinin ardından, Temmuz 2021'de Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) faaliyete geçti. Mayıs 2021'de 18 yaş altı sisteme dahil olurken, Ocak 2022'de devlet katkısı yüzde 30'a çıkarıldı.

Grafikte hayata geçecek uygulamalara yer verildi. Söz konusu uygulamalar, "Sistemindeki Birikimlerin Bankalara Teminat Olarak Gösterilmesi ve Uygun Koşullarla Finansmana Erişim İmkanı (Ocak 2024)", "Kısmi Ödeme Alma Hakkı (Mart 2024)", "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), "Engellilere Yönelik Özel Emeklilik Uygulaması", "25 Yaş Altı Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uygulamalar", "BES Kesintilerinin Sadeleşmesi" ve "Emeklilik Dönemindeki Ödeme Opsiyonları Çeşitlendirilecek" başlıklarında olacak.

Paylaşımda ayrıca, "Katılımcıların evlilik, konut alımı, eğitim, doğal afet durumlarında kısmi ödeme sağlayarak yanında olacağımız, BES'in en güvenilir yatırım aracı olarak algılanacağı, fon büyüklüğünün GSYH'nin yüzde 10'una ulaşacağı, katılımcıların refah seviyelerinin korunacağı bir emeklilik sistemi planlıyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizle birlikte BES’in büyümesi için yapılan çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz." ifadeleri de yer aldı.
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