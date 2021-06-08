Katılım sigortacılığı ürünlerine talep artacak! Çekinceler ortadan kalkacak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Benli, sigorta sektörü prim üretiminin 2021’in ilk 4 ayında 33 milyar liraya bulduğunu bildirdi.

Prim üretimi yükseldi

Benli, hayat dışı prim üretiminin yüzde 19 artarak 27 milyar liraya, hayat prim üretiminin yüzde 2.5 artarak 5 milyar liraya geldiğini kaydetti. Sigorta sektörü prim üretiminin de 2020’de yüzde 19 artıp 83 milyar lira olarak kayıtlara geçtiğini hatırlattı. Sigorta sektörünün büyük başarılar elde ettiğini anlatan Benli, şunları belirtti: “Dünyada yüzde 7’nin üzerinde sigorta penetrasyonu var. Biz şu anda yüzde 2 seviyelerindeyiz. Ayrıca özel emeklilik fonlarını gayri safi milli hasılayla karşılaştırdığımızda OECD ortalaması yüzde 126, bizde henüz bu oran yüzde 3’ü aştı. Yapacak daha çok iş, gidilecek daha çok yol var ama dünyayı ve Avrupa’yı yakalamakta son yıllarda aşama kat ettik. Bu süreç önümüzdeki 10 yılda hızlanarak devam edecek. Salgın döneminde Türk sigorta sektörü olarak hem teknik kârlılıkta, prim büyümesinde hem de dijitalleşme anlamında dünyadan pozitif ayrışan bir süreci yaşıyoruz.”

Önemli hamleler yapıldı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) toplam büyüklüğünün 184 milyar liraya dayandığının altını çizen Benli, “Mevcut projeksiyonlara göre 2021 yılında sektörümüzdeki fon tutarının artmaya devam ederek 190 milyar lirayı geçmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu. BES’in büyümesine katkı sağlayacak önemli hamleler yapıldığını vurgulayan Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nüfusun 24 milyonunu oluşturan 18 yaşını doldurmamış hedef kitlemiz oluştu. Orta vadede 3 milyon katılımcının daha geleceğini varsayıyoruz. Bu da 30 milyar liralık fon büyüklüğünün sisteme girmesi demek. Öbür taraftan yeni reformdan yararlanabilecek 50’yi aşkın vakıf ve sandıklarımız var. Bunların da 2023’e kadarki aktarımlarıyla 40 milyar liraya yakın potansiyel var. Böyle önemli bir büyüklüğün sektöre yeni bir soluk getireceğini düşünüyoruz. 18 yaş altındakilerin BES’e dahil olmalarına ilişkin düzenleme, devlet katkısı verilmesi, otomatik katılım sistemine geçilmesi bizim sektörümüz için çok önemli bir milat.”

Tereddütler giderilecek

“Katılım sigortacılığı ürünlerinde de büyük gelişmeler göreceğiz” diyen Benli, “Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla katılım sigortacılığına dahil olmalarının önünde yatan birçok çekince 2021 sonu itibarıyla ortadan kalkmış olacak” ifadesini kullandı. TSB Başkanı Benli, Türk sigortacılık sektörünün ülkenin mega projelerine teminat sağladığını anımsatarak, “Finans sektörü içerisinde hayati bir işlev üstleniyoruz ve bunun da gururunu yaşıyoruz” dedi. Yeni dönemde devletin veya özel sektörün yaptığı veya yapacağı şu an gündemde olan tüm dev projeler için sektörün gücü ve kapasitesinin bulunduğunu savundu.