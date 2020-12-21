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Ekonomi Katılım sigortacılığı büyük fırsat
Ekonomi

Katılım sigortacılığı büyük fırsat

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, “Hassasiyetleri nedeniyle daha önce sigorta sistemine mesafeli yaklaşan kişilerin ihtiyaçları ve beklentileri ile uyumlu ürünleri sunarak, İslami Finans Değer Zinciri’nin önemli bir bileşeni olan katılım sigortacılığını daha da ileri taşımalıyız” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 21:02:00 -
Katılım sigortacılığı büyük fırsat

Sabah Gazetesi’nin 35. Kuruluş Yıldönümü kapsamında sigorta sektörü temsilcilerini bir araya getirdi.

Sektör temsilcileri katıldı

Sigorta paneline Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Nureddin Nebati, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Derneği Başkanı Türker Gürsoy, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, SAİK Başkanı Levent Korkut, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkan Yardımcısı Tarık Serpil katıldı. Toplantı kapsamında Sigorta Paneli’ne konuşmacı olarak katılan Atilla Benli sektörün 2020 yılı fotoğrafını çekerken, gelecek döneme ilişkin hedef ve beklentilerini paylaştı.

Katılım sigortacılığını daha da iler taşımalıyız

Sektör için önümüzdeki dönemde önemli fırsatlardan birinin Yeni Ekonomi Programı’nda (2021-2023) öncelikli konu olarak belirtilen, katılım sigortacılığı olduğunu belirten Atilla Benli sözlerini şöyle sürdürdü; “2009 yılından bu yana ülkemizde katılım sigortacılığı yapılıyor ve sektör prim üretimi içindeki payı yüzde 5’e ulaşmış durumda. Hassasiyetleri nedeniyle daha önce sigorta sistemine mesafeli yaklaşan kişilerin ihtiyaçları ve beklentileri ile uyumlu ürünleri sunarak, İslami Finans Değer Zinciri’nin önemli bir bileşeni olan katılım sigortacılığını daha da ileri taşımalıyız. Bunların yanı sıra pandemi dolayısıyla sağlık sigortaları ve finansal sigortalar tarafında talepte artış görüyoruz. Dijitalleşmenin tüm süreçlerimize etkisi önemli fırsatları beraberinde getiriyor. SEDDK’nın kuruluşu ve faaliyetlerine başlaması dolayısıyla, kamu otoritesi ve sigorta sektörü arasındaki etkin iletişim ve sinerji sektörümüzün gelişimi için pek çok fırsat barındırıyor.

Sigortalılarımızın yanındayız

Sektörümüz acenteleri, brokerleri, eksperleri, anlaşmalı kurumları ve diğer tüm paydaşlarıyla önümüzdeki dönemde de sigortalılarımızın yanında olmaya, ekonomimiz içerisindeki konumunun daha iyi seviyelere gelmesi için çalışmaya, üretmeye ve istihdamı desteklemeye devam edecektir.”

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