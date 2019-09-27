Katılım Emeklilik sağlıkta faizsiz sigortanın kapısını açtı

Türkiye’de tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısının 1 milyonu geçtiğini açıklayan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik olarak güçlü teknolojik altyapımız ve sorunlara pratik çözüm getiren inovatif ürünlerimizle sağlık sigortalarında da farkımızı ortaya koyuyoruz’’ dedi. “Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sigortalılarımızın, SGK anlaşmalı özel hastanelere gittiğinde fark ücreti ödememelerini sağlıyoruz’’ bilgisini veren Sincek, ’’Tam Katılım Sağlık Sigortası ürünümüzü Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası, Misafirim Güvende Sağlık Sigortası ve yakın zaman önce sunduğumuz Gülümseten Sağlık Sigortası takip etti. İhtiyaca odaklanan ürünler geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Farklı ürünler sunuyor

Katılım Emeklilik olarak bu alandaki gelişimi önceden görerek sağlık sigortası ürünlerine yatırım yaptıklarını belirten Ayhan Sincek, “Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi sağlıkta da faizsiz ürünlerimizle fayda sağlama hedefiyle yola çıkmıştık. Bu kategorideki sağlık sigortası ürünlerimizle bugüne kadar 5 milyon TL’lik prim üretimi gerçekleştirdik. Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Türkiye’nin dört yanında 500’ün üzerinde özel hastanede fark ücreti ödemeden sigortalılarımızın hizmet almasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Uygun primle ödeme imkânı

‘Tam Katılım Sağlık Sigortası’nın klasik sağlık sigortalarına göre daha uygun primlerle yapılabilmesinin yanı sıra kapsayıcılığı açısından da sorun çözücü olduğunu vurgulayan Sincek, “Tam Katılım Sağlık Sigortası ile acil sağlık giderleri, küçük müdahaleler, cerrahi veya dahili yatış, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi, doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve ileri tanı yöntemleri yüzde yüz ücretsiz karşılanıyor. Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma benzeri durumlarda ücretsiz kara ambulansı sağlıyor. Ayrıca standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri de bu teminatla ödenebiliyor” ifadelerini kullandı.

KAÇUV’dan plaket

Katılım Emeklilik, bu yıl mayıs ve haziran aylarında yaptırılan her Kritik Hastalıklar Sigortası için Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na (KAÇUV) bağışta bulundu. Bu aylar arasında yaptırılan Katılım Emeklilik Kritik Hastalık Sigortaları, çocuklar için umuda dönüştü. Katılım Emeklilik, gerçekleştirdiği kampanya ile KAÇUV tarafından plaketle ödüllendirildi.

Ücretsiz hizmet

Katılım Emeklilik, yaz mevsiminin başında gerçekleştirdiği kampanya ile yaptırılan her Kritik Hastalık Sigortası için KAÇUV’a 15 liralık bağışta bulundu. Kritik Hastalık Sigortası’yla bu aylar içinde binden fazla kişiye ulaşan Katılım Emeklilik, tedavi gören çocuklara ücretsiz hizmet sunan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Aile Evi’nin bir odasını yaptırmış, sahiplenmiş oldu. Kritik Hastalık Sigortaları’nı kanserli çocuklar için umuda dönüştüren Katılım Emeklilik, KAÇUV tarafından plaketle ödüllendirildi.

Hayatın her alanına hitabeden ürünler

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik olarak hayatın her alanına hitap eden ürünlerimizle sektörümüzü büyüttük ve derinlik kazandırdık. ‘Hayatın bulunduğu her yerde umut vardır’ sloganıyla kanserli çocuklarımıza umut dağıtan KAÇUV’la iş birliğimiz de bu yaklaşım çerçevesinde örtüşen bir çalışma oldu. Kritik Hastalıklar Sigortası ürünümüzle başta kadınlar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Kalp krizi, kanser veya hastalık sonucu inme durumlarında toplu para ile ister tedavi masraflarını, ister diğer giderleri karşılıyoruz. Yaşam kaybı halinde de geride kalanlar için bir güvence oluyoruz. KAÇUV’la yaptığımız iş birliği ile de çocuklarımıza umut olmak istedik. Bu plaket için vakıf yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

İşlemler, katılım bankaları şubelerinde

Albaraka Türk Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerinden yaptırılabilen Katılım Emeklilik Kritik Hastalık Sigortası ile ayrıca ‘Ücretsiz Asistans Paketi’ne de sahip olunuyor. ‘Ücretsiz Asistans Paketi’, tıbbi bilgi ve danışmanlık, ilaç gönderimi, tıbbi nakil, kara ambulansı, hava aracı ile nakil organizasyonu gibi hizmetlerinden de 1 yıl boyunca ücretsiz yararlanma imkânı sunuyor.