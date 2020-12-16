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İSLAM Katılım bankalarından nakit kredi finansmanı almak caiz mi?
İSLAM

Katılım bankalarından nakit kredi finansmanı almak caiz mi?

Katılım bankalarından ihtiyaç finansmanı çekilir mi? Katılım bankaları müşterilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere Teverrük sitemini uygulamaktalar. Peki katılım bankaları tarafından, nakit kredi benzeri bir işlem olarak kullanılan Teverrük sistemi câiz midir? Teverrük sistemi helal midir? Katılım bankalarından nakit finansmanı kullanmak caiz mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:40:00 - 2020-12-16 12:43:38
Katılım bankalarından nakit kredi finansmanı almak caiz mi?

Katılım Bankası’dır. Bu kuruluşlardan; ev, otomobil veya başka bir şey almak için nakit para almak, onlardan borç almaktır. Geri öderken yapılan her türlü ilave faiz olur. Burada iki işlem yapılmaktadır. Birincisinde bu kuruluşlardan mesela otomobil için 15.000 lira borç alınmakta ve vade sonuna kadar 20.000 lira borçlanılmaktadır. Bu, açıkça faizdir. İkinci işlemde otomobil peşin 15.000 liraya alınır ki, bu alımda faiz yoktur. Bunlar otomobili kendileri alsa ve size satsalar faiz olmaz. Çünkü bu normal bir ticaret olur.

 

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