Konut sektörünü canladırmak için devletin bankası olan Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirlemesinin ardından faizsiz bankacılık olarak bilinen katılım bankaları konut kredi oranları da merak edilmekte. Peki Vakıf Katılım konut kredi oranı ne? Kuveyt Türk konut kredi oranları son durum.

Vakıf Katılım 500,000 TL üzeri konut finansmanı işlemlerinde oran 120 ay vadeye kadar %1,75 olarak belirlemekte. Kuveyt Türk konut kredi oranı ise 1.47'den 1.65'e çekti.

Vakıf Katılım'dan 100.000 TL 120 ay konut kredisi çekildiğinde ödenecek toplam tutar ve taksit tutarı şu şekilde olmakta:

Kuveyt Türk konut kredi oranı ne kadar?

Kuveyt Türk, konut ve araç finansmanlarında kâr oranlarını sırasıyla yüzde 1,47 ve yüzde 1,65'e indirdi. Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre 2019 hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kuveyt Türk Katılım Bankası, vatandaşlara ve ekonomiye katkı sunmak amacıyla konut ve araç finansmanlarındaki kâr oranlarını düşürdü.

Banka tüm vade seçeneklerinde, konut finansmanı kâr oranını yüzde 1,47'ye, araç finansmanı kâr oranını yüzde 1,65'e çekti. Konut finansmanında 120 aya, araç finansmanında ise 60 aya varan vade seçenekleri sunan Kuveyt Türk, kampanya ile ev veya araç sahibi olmak isteyen vatandaşların hayallerine kavuşması için önemli bir destek sağlamış olacak.