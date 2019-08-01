0553 313 94 23

Katılım bankaları konut kredi oranları

Konut sektörünü canladırmak için devletin bankası olan Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirlemesinin ardından faizsiz bankacılık olarak bilinen katılım bankaları konut kredi oranları da merak edilmekte. Peki Vakıf Katılım konut kredi oranı ne? Kuveyt Türk konut kredi oranları son durum.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:31
Katılım bankaları konut kredi oranları

Konut sektörünü canladırmak için devletin bankası olan Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirlemesinin ardından faizsiz bankacılık olarak bilinen katılım bankaları konut kredi oranları da merak edilmekte. Peki Vakıf Katılım konut kredi oranı ne? Kuveyt Türk konut kredi oranları son durum.

Vakıf Katılım 500,000 TL üzeri konut finansmanı işlemlerinde oran 120 ay vadeye kadar %1,75 olarak belirlemekte. Kuveyt Türk konut kredi oranı ise 1.47'den 1.65'e çekti.

Vakıf Katılım'dan 100.000 TL 120 ay konut kredisi çekildiğinde ödenecek toplam tutar ve taksit tutarı şu şekilde olmakta:

Kuveyt Türk konut kredi oranı ne kadar?

Kuveyt Türk, konut ve araç finansmanlarında kâr oranlarını sırasıyla yüzde 1,47 ve yüzde 1,65'e indirdi. Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre 2019 hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kuveyt Türk Katılım Bankası, vatandaşlara ve ekonomiye katkı sunmak amacıyla konut ve araç finansmanlarındaki kâr oranlarını düşürdü.

Banka tüm vade seçeneklerinde, konut finansmanı kâr oranını yüzde 1,47'ye, araç finansmanı kâr oranını yüzde 1,65'e çekti. Konut finansmanında 120 aya, araç finansmanında ise 60 aya varan vade seçenekleri sunan Kuveyt Türk, kampanya ile ev veya araç sahibi olmak isteyen vatandaşların hayallerine kavuşması için önemli bir destek sağlamış olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:31
  1. Katılım bankaları konut kredi oranları
  2. vakıf katılım konut kredisi hesaplama
  3. ziraat katılım konut kredisi
  4. kuveyt türk ile ev alanlar
  5. hangi katılım bankası daha karlı
  6. katılım bankaları ihtiyaç kredisi hesaplama
  7. kuveyt türk konut kredisi hesaplama
  8. halk katılım
  9. konut finansmanı nedir
  10. vakıf katılım konut kredisi hesaplama 2019
  11. vakıf katılım konut kredisi hesaplama 2018
  12. ziraat katılım bankası konut kredisi hesaplama
  13. halk katılım konut kredisi hesaplama
  14. ziraat katılım konut kredisi 2018
  15. vakıf katılım şubeler
  16. vakıf katılım hesap açma
  17. Kuveyt Türk konut kredi oranı ne kadar?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ankara'nın tarımsal üretim değeri 7,5 milyar lira"
    1. "Ankara'nın tarımsal üretim değeri 7,5..
    2. Bilecik’te Saha Komiserleri Derneği..
    3. İBB şirketleri olağanüstü kurula..
    4. Bilecik’te TAMP Toplantısı yapıldı
    5. Eskişehir’de fahri trafik müfettişleri..
    6. FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası
    7. 3. Tarım ve Orman Şurası Paydaş..
    8. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    9. Erciş’te bin 580 paket kaçak sigara..
    10. Veba bütün ilçeyi sardı! Giriş ve..
    11. İstanbul Valiliği’nden düzensiz..
    12. Ruanda, ebola yüzünden Kongo sınırını..
    13. Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    14. GÜNCELLEME 2 - Bursa'da aranan çocuk..
    15. Başkan Kılca: "Karatay’da asfaltsız..
    16. Baydilli Karaköprü’yü sokak sokak..
    17. İTO'ya göre fiyat artışları
    18. Büfe hırsızları polisten kaçamadı
    19. Şehit ailesinden Anayasa Mahkemesi'ne..
    20. Bu 7 belirti varsa şeker hastası..
    21. Çocuklar dijitalden uzakta doğal..
    22. Yaz Kur’an Kursları arası futbol..
    23. Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis..
    24. Kütahyalı şehit ailesinden AYM’nin..
    25. Hollandalı turistler Oltu’ya hayran..
    26. ANALİZ - ABD-İran geriliminde Haşdi..
    27. Kuzey Koreli asker Güney'e iltica etti
    28. Ziya Sözen: “AYM’nin açıkladığı..
    29. Tuşba’da ’Birimler Arası Futbol..
    30. Göztepe’de yerliler atacak, yabancılar..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'