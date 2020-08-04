Katılım bankaları ihtiyaç kredisi veriyor mu? Faizsiz ihtiyaç kredisi var mı?

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi, Vakıfbank ihtiyaç kredisi, Halkbank ihtiyaç kredisi, Akbank ihtiyaç kredisi, Garanti ihtiyaç kredisi, Yapıkredi ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyemenler katılım bankalardan faizsiz ihtiyaç kredi alınıp alınmadığını araştırıyor. Dini bayramlarda bile vatandaşları faiz tuzağına düşüren bankalardan uzak durmak isteyen vatandaşlar Türkiye Finans ihtiyaç kredisi, Kuveyt Türk ihtiyaç kredisi, Vakıf Katılım ihtiyaç kredisi oranlarını sorgulamakta.

İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Katılım bankaları İhtiyaç Finansmanı için b​aşvuru süreci kolay ve hızlıdır. İhtiyaç kredisi almak isteyenler faizsiz katılım bankaların herhangi bir şubesine giderek ya da web sitemiz üzerinden, mobil şubemizden ya da internet şubemizden dakikalar içinde başvurunuzu yapabilirsiniz.

Türkiye Finans ihtiyaç kredisi oranları

Türkiye Finans İhtiyaç Finansmanı %0,89’da​n başlayan avantajlı kâr oranları ile bütçenize uygun ödeme koşulları sunar. Avantajlı ödeme fırsatları ile finansman geri ödemenizi nakit akışınıza göre 3 ay erteleyerek ödeyebilirsiniz​. Üstelik Türkiye Finans’ta temel bankacılık işlemlerinden ücretsiz yararlanırsınız.​

Kuveyt Türk ihtiyaç kart nasıl alınır?

Kuveyt Türk, her türlü ihtiyacınızda kullanabileceğiniz İhtiyaç Kart ile, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir uygulamaya sahip olma imkânı sunuyor. Şubelerimizden alacağınız İhtiyaç Kart; alışverişlerinizde tek çekim avantajlarından yararlanmanızı, ödemelerinizi ise başvurunuzda belirttiğiniz taksitle (6 aydan 58 aya kadar) ödemenizi sağlar.

İhtiyaç Kart'ı basıldığı ay ile birlikte 2 ay boyunca kullanabilirsiniz.

Kimlik ve Gelir Belgeleriniz ile İhtiyaç Kart başvurusunda bulunabilirsiniz.

İhtiyaç kart sahibi olmak için size en yakın Kuveyt Türk şubelerini ziyaret edebilir ya da mobil şube üzerinde başvuru yapabilirsiniz.

Kuveyt Türk Hac / Umre ihtiyaç kredisi