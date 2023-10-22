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Dünya Terör devletine büyük şok! İsrail ordusunda 1210 asker...
Dünya

Terör devletine büyük şok! İsrail ordusunda 1210 asker...

Yeniakit Publisher
2023-10-22 16:24:00 - 2023-10-22 16:24:58
Terör devletine büyük şok! İsrail ordusunda 1210 asker...

İsrail'de, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilerle yaşanan çatışmalarda 1200'den fazla ordu mensubunun sakat kaldığı bildirildi.

Kanal 12 Televizyonunda yer alan haberde, İsrail ordusunun çatışmanın başından bu yana 1210 yaralı askeri "engelli" olarak tasnif ettiği belirtildi.

İsrail ordusu, çatışmanın başından bu yana 307 mensubunun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
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Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 22 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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