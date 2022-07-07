Katil ve sömürgeci ekonomi çöküyor: ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 6 ayın zirvesinde!

ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta sınırlı biçimde yükselerek 6 ayın zirvesine yakın seyretti.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 2 Temmuz’da sona eren haftada 4 bin artışla 235 bin oldu.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 230 bindi. Başvurular böylece Ocak’taki zirveye yakın seyrediyor.

Devam eden başvurular 25 Haziran’da biten haftada 1.38 milyona yükseldi.

Başvurulardaki artış, aşırı sıkı istihdam piyasasında ılımlılaşma olduğuna işaret ediyor. Fed’in faiz artışlarının Netflix ve Tesla’da olduğu gibi şirketlerin işten çıkarmalar yapmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Ülkede yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin bir yılın en düşük artışını kaydetmesi, işsizlik oranının ise 50 yıldan uzun sürenin en düşük seviyesinde kalması bekleniyor.

Dün açıklanan veriler açık iş sayısının Mayıs’ta hafifçe düştüğünü ancak rekora yakın seyrettiğini göstermişti.