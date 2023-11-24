Katil sürüsü, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu
İşgal ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurduğu, tüm bölümlerde elektriklerin kesildiği belirtildi. Hastanede prematüre bebekler olduğu biliniyordu.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, işgal savaş uçakları, Beyt Lahiya beldesi yakınlarındaki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu.
Jeneratörün vurulması nedeniyle hastanenin tüm bölümlerinde elektrik kesildi.
Hastane çevresinde konuşlanan işgal tankları da hastanenin çevresi ile ana kapısını hedef aldı.