Katil Siyonist siyasilerden beklenen tepki! Tecavüze değil ifşasına kızdılar

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Savcı Tomer-Yerushalmi, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın kendisinin görevden alınacağını duyurmasının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Tomer-Yerushalmi, sabah yaptığı görüşmede Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e istifasını sundu.

Ordudan yapılan açıklamada ise Tomer-Yerushalmi'nin istifasını kabul eden Genelkurmay Başkanı Zamir'in, "Askeri Başsavcılık makamını ve askerleri korumak için harekete geçeceği" ifade edildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Tomer-Yerushalmi, istifa mektubunda, İsrail askerlerinin Filistinli esire tecavüz görüntülerini kendisinin basına sızdırdığını itiraf etti.

Tecavüz görüntülerinin ortaya çıkartılması konusunda tüm sorumluluğu üstlendiğini aktaran Tomer-Yerushalmi, mektubunda "Hukuk sistemine yönelik yürütülen kara propagandaya karşı koymak amacıyla görüntülerin basın tarafından yayımlanmasını onayladım." ifadelerine yer verdi.

İsrail polisinin Tomer-Yerushalmi'yi açtığı ceza soruşturması kapsamında gelecek hafta sorguya alması bekleniyor.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in görevden alınan başsavcının yerine yardımcısı Gal Asael'in vekaleten atadığı aktarıldı.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esirin tecavüze maruz kaldığı görüntüleri ortaya çıkaran Tomer-Yerushalmi'nin görevden alınacağını açıklamıştı.

İSRAİLLİ SİYASİLERİN REZİL TUTUMU

İsrail muhalefeti ve hükümet yetkililerinin Sde Teiman tutukevinde Filistinli esire karşı gerçekleştirilen işkenceye ilişkin herhangi bir tepki göstermemesi dikkati çekiyor.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X hesabından Tomer-Yerushalmi'nin istifası üzerine yaptığı paylaşımda, hükümetle arası açık İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'yı "Sırada kriminal Başsavcı var" ifadeleriyle tehdit etti.

Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich de ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, "yargı sisteminin yozlaşmış olduğuna ve ıslah edilmesi gerektiğine ilişkin yıllardır çağrı yapan birisi olarak Askeri Savcı'nın istifasına şaşırmadığını, bunun buzdağının görünen kısmı olduğunu" savundu.

"Bağımsız" bir soruşturma talep eden Smotrich, bu olayın "yargı sistemindeki tek örtbas olmadığını, sadece yakalanan bir tane olduğunu, yargı sistemi yetkililerin kendilerini hukukun üstünde gördüklerinin bir göstergesi olduğunu" ileri sürdü.

Smotrich, Askeri Savcı'nın olayla ilişkisini ihbar eden subaya dokunulmazlık sağlanması gerektiğini, bu sayede yargıdaki diğer usulsüzlüklerin daha fazla ortaya çıkacağını savunarak yeni askeri başsavcının sistemin dışından biri olması gerektiğini dile getirdi.

Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran Tomer-Yerushalmi’nin istifası konusunda "hiçbir tartışma" olmadığını ifade etti.

​​​​​​​Lapid, ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, Tomer-Yerushalmi’nin halkın "İsrail ordusuna güvenini zedeleyici eylemde bulunduğunu" ileri sürdü.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli esire tecavüz görüntülerinin basına verilmesinin "İsrail halkının ordunun üst düzey komutanlarına güvenini zedeleyen çok ciddi bir olay" olarak nitelendirdi.

Bennett, tecavüz görüntülerinin basına verilmesinin soruşturulmasının olumlu olduğunu savunarak, "Olaya karışan herkesi adalete teslim etmeliyiz." ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA AÇILDI

İsrail'de Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri hapishanesinde bir esirin cinsel işkenceye maruz kaldığı görüntülerin sızdırılmasına ilişkin soruşturma açılmıştı.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMIŞTI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Sde Teiman gözaltı merkezinde geçen yıl Filistinli esire karşı kötü muamelede bulunan askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hâlâ herhangi bir ceza açıklanmadı.