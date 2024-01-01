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Gündem

Katil siyonist ordusu duyurdu! İsrail'e Hamas şoku

Yeniakit Publisher
2024-01-01 21:04:00 - 2024-01-01 21:06:55
Katil siyonist ordusu duyurdu! İsrail'e Hamas şoku

İsrail ordusu, çatışmalarda 1 askerinin daha ölmesiyle Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonunda ölen toplam asker sayısının 173’e yükseldiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları geçtiğimiz sene 7 Ekim’den bu yana sürerken, Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonunda hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı artmaya devam ediyor.

Ölen asker sayısı 173'e yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonunda 1 askerin daha hayatını kaybettiğini belirterek, kara operasyonunda ölen toplam asker sayısının 173’e yükseldiğini duyurdu.

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