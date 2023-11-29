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Gündem Katil Netenyahu'dan katliam vaadi!
Gündem

Katil Netenyahu'dan katliam vaadi!

Yeniakit Publisher
2023-11-29 21:17:00 - 2023-11-29 21:29:55

Siyonistlerin Başbakanı katil Netenyahu, dünyaya yine meydan okudu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes sona erdikten sonra katliama devam edeceği tehdidinde bulundu.

Netenyahu, işgal edip ele geçirmek istediği topraklardaki direnişi "tehdit" olarak değerlendirerek, "Gazze'nin İsrail için bir daha asla tehdit olmamasını hedefliyorum" dedi.

"Sonuna kadar savaşmamak gibi bir ihtimal yok, benim politikam bu" sözleriyle çocuk katliamını neden yaptığını ifade eden Netenyahu, "Ordu arkamızda, halk arkamızda. Hamas yok edilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz." diye meydan okudu.

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