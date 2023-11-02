Katil Netenyahu bütün insan haklarını gasbetti! Gazze'de gıda krizi...
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği bpmbardıman 27. günde de aralıksız sürerken, masum siviller gıda krizi yaşıyor.
Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılar sonucunda birçok bina yıkıldı veya ağır hasar gördü.
Saldırı sonrası bölge halkı, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması başlattı. Hayatta kalan siviller ise ekmek, su gibi en temel ihtiyaçlara ulaşabilmek için çaba gösteriyor.
Bölgede çalışan tek fırın olması nedeniyle Gazzeliler, ekmek alabilmek için sıra bekledi.
Masum Filistinlilerin ekmek sırasında beklediği anlar görenlerin içini sızlattı.