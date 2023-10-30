Katil Netanyahu'yu üst geçide astılar!
Katil İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler devam ederken; Afyonkarahisar'da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun üzerinde 'Terörist İsrail' yazılı maketi üst geçide asıldı.
Afyonkarahisar kent merkezindeki Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan üst geçide bu sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketi asıldı.
Boynundan iple asılan maketin üzerinde 'Terörist İsrail' yazısı yer aldı. Maket üst geçitten kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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